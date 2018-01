Rosa scomparsa a 16 anni con un pachistano, lo sfogo della mamma: "L'Italia si deve vergognare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, la 16enne scomparsa da casa a Sant'Antimo, in provincia di Napoli, lo scorso maggio, non è ancora tornata a casa. Nello studio disono ospiti i genitori. Duro lo sfogo della mamma: "Possibile che non si riesce a riportare una ragazza di 16 anni portata via da un pakistano. Mi rivolgo ai ministri, solo in Italia può succedere. Vergogna".Nel corso della puntata è stato mostrato nuovamente il video ripreso dal cellulare e inviato ai genitori in cui la ragazza rassicura la famiglia di stare bene e chiede di non sporgere denunce. Il filmato però continua a destare forti dubbi.“Non mi ha mai trattata male. Mi sta trattando sempre bene e non mi fa mancare nulla”, spiega nel video la ragazza che è fuggita con un pakistano abbandonando casa e scuola. I genitori non credono alle parole della figlia e sono sicuri che non si sia allontanata volontariamente da casa ma che sia stata costretta da Qasib, il pakistano che ha conosciuto su internet.