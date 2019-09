Camionista si ferma a fare il bagno nelle acque del Garda: disperso

DESENZANO - Sono in corso nelle acque del lago di Garda a Desenzano, nel Bresciano, le ricerche di un camionista lituano di 35 anni, scomparso durante un bagno. Era in compagnia di un collega che si è allontanato dalla spiaggia mentre il 35enne era in acqua. Quando è tornato in spiaggia non ha più visto l'amico e ha lanciato l'allarme. Sul posto ci sono i sommozzatori dei Vigili del fuoco insieme a diverse squadre di ricerca.

