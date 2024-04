Peschiera, Lazise, Castelnuovo: al via i lavori per la nuova ciclovia del Garda

VERONA - Prendono il via oggi, 5 aprile, i lavori di messa in sicurezza della mobilità ciclopedonale sulla SR 249 Gardesana Orientale per il completamento della Ciclovia del Garda. L'opera, che riguarderà i Comuni di Peschiera, Lazise e Castelnuovo del Garda, rientra tra i progetti strategici turistici di interesse regionale.

«L'ennesimo intervento per la valorizzazione della mobilità lenta e in sicurezza, lungo un percorso dalla spiccata valenza culturale e paesaggistica», afferma la vicepresidente e assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, che ha preso parte alla cerimonia di avvio dei lavori. «La nuova pista ciclopedonale - prosegue De Berti - grazie ad un investimento di 5,9 milioni di euro si svilupperà per 12,9 chilometri, dei quali 7 nel Comune di Peschiera, 4 a Lazise e 1,7 a Castelnuovo.