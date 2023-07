Caldo record, nel weekend arriva Caronte: picchi di 48° in Sicilia e Sardegna. Temperature 12° sopra la media

Cerbero, nuovo anticiclone africano

Il caldo record che da giorni sta surriscaldando l'Italia non si ferma. Anzi, rilancia. Dopo il caldo africano portato dall'anticiclone Cerbero e i forti temporali che hanno sconquassato le regioni del Nord, da domenica 16 arriverà un più potente e rovente anticiclone africano, Caronte.

Oggi vedremo le ultime precipitazioni, anche temporalesche, interessare Piemonte e Lombardia.

Temperature sopra la media

Se sabato, di giorno, non si supereranno i 35-36°C su gran parte delle città, domenica si toccheranno anche i 38-39°C come in Toscana (Firenze) e Lazio (Roma), fino a 40-41°C su Puglia, Sicilia e Sardegna. Ma questo sarà solo l’inizio di un’escalation termica che potrebbe frantumare molti record di caldo su tante citta. Dalla prossima settimana l’anticiclone africano Caronte raggiungerà il massimo della potenza e così le temperature misureranno valori sopra la media del periodo anche di 12°C.

Caldo record a Roma

Con queste prospettive le temperature massime saliranno ulteriormente ed ecco allora che in Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43°C rispettivamente a Firenze e Roma. Per la capitale sarebbe un record. Fino a 45°C sono previsti in Puglia, fino a 39-40°C anche al Nord, ma in Sardegna e Sicilia addirittura picchi di 48°C (con il rischio di battere il record di caldo italiano che e di 48,8°C).

Notti tropicali

Queste condizioni potrebbero durare per gran parte della prossima settimana, soltanto dopo il 22 luglio ci potrebbe essere una stemperata. Oltre al gran caldo atteso di giorno, si dovra fare i conti anche con le notti tropicali, ovvero notti in cui le temperature non scendono mai sotto i 20°C. Da domenica i valori notturni staranno sopra i 20-22°C su tante citta e ci si metterà anche l’afa ad accentuare il disagio fisico.