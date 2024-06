Marco Bucci, Il sindaco di Genova, è stato ricoverato e operato d'urgenza. In una nota l'ospedale Galliera comunica che Bucci «è stato sottoposto a intervento chirurgico e l'intervento ha avuto esito positivo».

Bucci ricoverato e operato d'urgenza

«Il paziente - termina la nota - resterà ricoverato circa 5 giorni e successivamente verrà sottoposto alle terapie del caso». La nota precisa che il sindaco di Genova è stato oggi «sottoposto a intervento chirurgico dall'équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva».

Cos'ha il sindaco di Genova

Il sindaco è stato operato per una «metastasi linfonodale da neoplasia cutanea», fa sapere in una nota l'ente ospedaliero.

La «vicinanza» della giunta di Genova

«Esprimiamo al nostro sindaco e alla sua famiglia i sentimenti più affettuosi di vicinanza e i più sentiti auguri per una pronta guarigione. La giunta assicura alla città il massimo impegno da parte di tutti nel portare avanti, senza alcuna esitazione e con ancora maggiore determinazione, gli obiettivi del mandato politico affidato dagli elettori in attesa di poter riabbracciare presto Marco Bucci». Così in una nota il vicesindaco di Genova Piciocchi, a nome della giunta comunale e dell'intera amministrazione civica, interviene sul delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto oggi il sindaco.

«Caro sindaco - scrive Piciocchi -, ti aspettiamo con la consueta carica e più determinato che mai per continuare a lavorare insieme per fare sempre più grande la nostra Genova». Come da disposizione di legge, in assenza del sindaco, le funzioni del sindaco sono assunte dal vicesindaco.

Il consiglio comunale: «Forza sindaco»

Appresa la notizia del delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto questa mattina il sindaco Marco Bucci, Il presidente del Consiglio Comunale Carmelo Cassibba e il Consiglio Comunale di Genova esprimono la vicinanza al sindaco, augurandogli una pronta e completa guarigione.

«Attendiamo con ansia il ritorno del nostro sindaco - ha detto Cassibba - per poter continuare a lavorare insieme e portare a termine i tanti progetti in essere, siamo fiduciosi che presto sarà di nuovo con noi, con la sua consueta e prorompente energia. Siamo costantemente aggiornati sulle sue condizioni, siamo fiduciosi in una sua rapida ripresa e lo attendiamo con impazienza. Forza sindaco».