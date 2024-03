Denuncia il furto dell'auto, dopo un mese la ritrova: l'aveva parcheggiata nel box del vicino

Aveve denunciato il furto della sua auto.

L'aveva lasciata - aveva messo a verbale - una sera in garaga, ma il giorno dopo non l'aveva più trovata. È passato un mese ed è venuta a galla la verità: l'auto non era stata rubata. Semplicemente aveva parcheggiato nel box del vicino, non nel suo.

Denuncia furto dell'auto, ma era nel box del vicino

Protagonista della vicenda una 60enne di Gorgonzola, nel Milanese. Si era presentata ai carabinieri per denunciare il furto della sua macchina. Con tutti i particolari del caso. A distanza di qualche tempo si è scoperto che non si era trattato affatto di furto.

La donna si era da poco trasferita in un nuovo complesso residenziale. E quando era andata a parcheggiare era convinta di aver lasciato l'auto nel box a lei assegnato. Ma, complice l'assenza di numeri degli spazi, in realtà si era sbagliata. Infatti le è arrivata la chiamata di un vicino. Le diceva che aveva trovato la macchina "smarrita": era nel suo di box. Non si sarebbe reso conto prima del misunderstanding perché ancora non aveva preso possesso dello spazio a lui assegnato.

Tutto risolto

Alla 60enne non è restato altro che tornare dai carabinieri e ritirare la denuncia. Non prima, però di essere andata a recuperare la sua auto e parcheggiarla - questa volta - nel box giusto.