di Raffaella Di Claudio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora rifiuti ammassati e degrado nel maxi parcheggio Amazon, a servizio dei tir diretti nel centro di distribuzione coresino, che posteggiano in attesa di scaricare all’interno del magazzino.L'ultima segnalazione risale al 26 gennaio e dopo meno di due mesi, la situazione non è affatto migliorata. Anzi.Nell'area ci sono decine di sacchi di immondizia e rifiuti ingombranti, materassi compresi.La domanda, però, resta sempre la stessa: a chi spetta la pulizia dell'area?La raccolta dei rifiuti non attiene al Comune di Fara Sabina. Non spetta nemmeno al Consorzio industriale da dove, il 26 gennaio, a domanda precisa hanno risposto che «l’area non ci è stata mai consegnata. Certo qualche volta, quando ci sono stati segnalati i disservizi, abbiamo ripulito la zona, ma non spetta a noi».Di rimuovere l'immondizia se ne dovrebbe, quindi, occupare la società Parco industriale, braccio operativo del consorzio. Perchè non lo fa?