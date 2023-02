William e Kate incantevoli ai premi BAFTA: il dettaglio però, preoccupa i fan

Il Principe William e Kate Middleton, insieme ai BAFTA, sono stati al centro dell'attenzione dei fan dopo che sembrava che William avesse evitato di tenere la mano di Kate durante un saluto al pubblico. Tuttavia, l'esperta di linguaggio del corpo Inbaal Honigman ha spiegato al Daily Star che i due non si tengono spesso per mano in pubblico, ma si muovono in modo coordinato e dimostrano fiducia reciproca attraverso il loro modo di camminare insieme. Inoltre, Honigman ha osservato che Kate sembrava guidare William con un gesto della mano e che i due sembravano vicini e felici. Kate indossava un abito riciclato di Alexander McQueen con guanti neri fin sopra al gomito.

