Vanessa Incontrada e Rossano Laurini di nuovo insieme: «Mi sono di nuovo innamorata di mio marito, vorrei un altro figlio»

Il cuore di Vanessa Incontrada è nuovamente occupato. Batte ancora per lo stesso uomo di prima. Per il suo compagno, Rossano Laurini, con cui ha vissuto sedici anni di felice unione e la nascita di Isal. Una coppia che ha assaggiato cosa vuol dire la parola crisi.

Una crisi aperta da lei e raccontata a modo suo: «Sono in un momento di riflessione nella mia vita e questo mi sta aiutando a capire che cosa voglio dal mio futuro. Certo, non so dove mi porterà la mia trasformazione, ma sto guardando avanti. Vorrei provare una nuova passione».

Vanessa Incontrada si commuove durante il monologo: «La perfezione non esiste»

Vanessa Incontrada ritorna con il marito

La passione l'ha riportata lì, a casa, da lui, dalla sua famiglia. «Rossano e io siamo insieme da tanto tempo e anche se la nascita di un figlio alcune cose le fa cambiare, oggi dico che mi piacerebbe molto avere un altro figlio, vediamo che succede». Parole dette a Diletta Leotta, a chi si appresta a vivere per la prima volta la maternità.

Ma che le cose tra i due siano rientrate, fa notare Di Più Tv, si capisce anche dall'uso dei social dell'attrice e conduttrice spagnola. Vanessa ha ricominciato a pubblicare su Instagram, dopo aver smesso per un anno, una serie di foto che ritraggono lei, Rossano e Isal con accanto la scritta: “Vi amo family”.

Vanessa Incontrada chiama il compagno sul palco di Rai1: «Lui mi disse "Devi sorridere dei tuoi difetti"»

Cosa è successo

Se riuscisse nell'impresa di avere un altro bambino questa volta Vanessa non tornerebbe subito al lavoro come è invece successo in passato con Zelig: «Ho sempre avuto un forte istinto materno, ma la mia gravidanza non è stata facile. Vedremo. Sono però sicura che, comunque, oggi se avessi un figlio non tornerei subito al lavoro, come feci all’epoca rientrando presto a Zelig, ma prenderei più tempo per stare con lui».