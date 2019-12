Uomini e donne, Gemma Galgani e la notte con Juan: «Siamo andati a letto insieme, ma si è addormentato»

La notte fra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano non è andata come sperava l’ormai storica dama del trono over di “Uomini e donne”, dating show condotto da Maria De Filippi. I due hanno trascorso una notte insieme ma lui si è addormentato.

La serata in hotel probabilmente doveva andare in maniera diversa, secondo i piani di Gemma: “Si è addormentato – ha fatto sapere - Io sono rimasta sveglia fino alle 5”. Una notte di passione sfumata su cui non poteva mancare il commento sarcastico dell'opinionista Tina Cipollari diretto al cavaliere: “L’ha vegliato praticamente”, con lui che ha risposto con un semplice e chiaro: “Sono stanco”.

L’incontro a telecamere spente insomma non ha avuto buon fine e ha costretto Gemma a "vegliarlo" fino alle prime luci del mattino. La Galgani intanto continua a cercare l’amore dopo l’addio, ormai tempo fa, al "Gabbiano" Giorgio Manetti.



Ultimo aggiornamento: 20 Dicembre, 10:48

