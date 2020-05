The Big Bang Theory, l'attore Jim Parsons (Sheldon Cooper) irriconoscibile in quarantena: «Ecco perché l'ho fatto»

Un cambio di look radicale in quarantena per uno dei protagonisti di The Big Bang Theory. L'attore Jim Parsons, che nella sitcom ha interpretato il geniale e nevrotico dottor Sheldon Cooper, si è trovato alle prese con il lockdown negli Stati Uniti ed è apparso, in diretta da casa, quasi irriconoscibile.



Il 47enne attore texano, infatti, in una diretta con il Jess Cagle Show, sul canale social SiriusXM, è apparso con un look diverso da quello a cui siamo abituati: occhiali e capelli color biondo platino. Il radicale cambio d'aspetto ha stupito tutti, a cominciare dal conduttore della diretta social: c'è chi ha pensato che potesse trattarsi di un look voluto per le riprese di qualche film o serie tv, ma è un'ipotesi da scartare visto il lockdown. C'è anche chi ha ritenuto che i capelli ossigenati di Jim Parsons potessero essere una sorta di derisione verso Donald Trump e alla sua idea di iniettare disinfettanti come la candeggina o l'acqua ossigenata nei pazienti colpiti dal coronavirus. Nessuna di queste ipotesi, tuttavia, corrisponde alla realtà.







Jim Parsons, interrogato sul cambio di look, ha scherzato infatti così: «La quarantena provoca cambi radicali per chiunque e avevo bisogno di rendere più vivace la convivenza con mio marito, che si è ritrovato all'improvviso con un solo compagno. Adesso ne ha almeno uno e mezzo, è un'idea nuova per vivacizzare la vita forzata in casa». L'attore di The Big Bang Theory è sposato con il produttore e direttore artistico Todd Spiewak dal 2017, quando la coppia era convolata a nozze dopo ben 15 anni di fidanzamento. Ultimo aggiornamento: 15:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA