Sophie Codegoni: «È finita con Alessandro Basciano». Lui ricoverato in ospedale: «Non l'ho mai tradita. Ora prego per la mia famiglia». Lei non ci sta

Dopo tanti rumors arriva la conferma: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati. La prima a vuotare il sacco è stata lei, che, ieri, attraverso una Story Instagram ha raccontato che con il padre di Celine Blu è finita per «cose gravi».

In un attimo la bacheca dell'influencer si è riempita di cuori e di insulti verso Alessandro che secondo i più era il "colpevole". Basciano secondo gli utenti avrebbe di fatto tradito più e più volte l'ex vippona e per questo lei avrebbe deciso di chiudere la loro storia.

Sophie Codegoni, è finita con Alessandro Basciano: «Successe cose molto gravi, non me lo aspettavo dal padre di mia figlia»

Sophie Codegoni scarica Alessandro Basciano, cosa è successo?

Lui inizialmente ha preferito la via del silenzio. A prendere le difese dell’ex gieffino ci ha pensato prima di tutti il suo manager Benji Costantino, che sui social ha lasciato intendere che il silenzio di Basciano potrebbe non durare a lungo: «Abbiate rispetto per un momento così delicato, il tempo è galantuomo sempre!». Alle sue parole si sono aggiunte quelle del padre di Alessandro, Beppe Basciano, che via Twitter ha chiesto alle fandom dei Basciagoni di non aizzare un fuoco attorno alla rottura: «Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono».

Lui rompe il silenzio

Ma ora è lui a rompere il silenzio. E lo fa sempre attraverso Instagram e sempre attraverso una Story.

Il dj si mostra su un letto d'ospedale, solo il braccio inquadrato nello scatto, con una flebo attaccata. «Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato». Così Alessandro Basciano, scrive: «Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie, la rottura è dovuta ad una moltitudine di fattori, non di certo il tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo».

miodio massacralo a quello stronzooooooo pic.twitter.com/WphpWNMMDd — 𝐀𝐋𝐁𝐀 (@albaexsenzapepe) October 9, 2023

Lei non ci sta

Dichiarazioni che sembrano non essere andate giù a Sophie, che ha subito replicato a modo suo mettendo like a dei tweet molto esplicativi. «Certo ma secondo voi Basciano avrebbe mai ammesso di aver tradito? Le parole di Sophie non lasciano dubbi», è stato il primo tweet di una fan al quale la Codegoni ha messo like. E ancora ha messo mi piace ad un’altra seguace che ha scritto: «Penso onestamente che quella flebo sia il risultato di stress per le notti brave… il corpo prima o poi cede. Per tutto il resto tirasse fuori le pa**e e dicesse la verità perché non credo che la famiglia di Sophie avrebbe agito così solo per un allontanamento».