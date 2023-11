Sinner e la fidanzata Maria Braccini: lui l'ha costretta a "chiudere" il suo profilo Instagram, il retroscena (che ha scatenato la polemica)

Jannik Sinner e Maria Braccini stanno ancora insieme, dopo oltre tre anni di relazione e tanto gossip sulle presunte rotture.

La loro relazione è ridiventata ufficiale martedì sera, quando il tennista l'ha portata con sé a San Siro, spegnendo le voci su Laura Margesin, un'altra modella che gli era stata accostata negli ultimi mesi. In passato, Jannik e Maria Braccini si sarebbero lasciati per l'eccessiva esposizione della ragazza sui social. Jannik, molto riservato sulla sua vita personale, non gradiva l'attività su Instagram della fidanzata. Nel corso degli anni, Maria Braccini ha cambiato registro. Il profilo è diventato privato, i contenuti che pubblica sono principalmente personali e, nonostante sia spesso in tour con il fidanzato, la modella evita foto o video che possano associarli. Oggi, dopo l'uscita in pubblico con Sinner, ha pubblicato una serie di foto che aveva scattato durante gli Atp di Torino, che erano rimaste nel suo telefono.

Il post sugli Atp

Ieri, mercoledì 29 marzo, Maria Braccini ha pubblicato una serie di foto che raccontano la settimana delle finali Atp a Torino. Ha mostrato il suo cappotto arancione, colore usato da tutti i fan del fidanzato Sinner, l'affaccio sulla Mole Antoneliana del suo hotel, un selfie negli spogliatoi del PalaAlpitour, ma anche un brutto livido sulla gamba, che si è procurata durante la settimana.

I fan: non è normale che non possa mostrarsi

L'attività social di Maria Braccini, che su Instagram ha 160mila follower, è tema di discussione anche per i fan. «Ma vi sembra normale che una modella si faccia viva solo in concomitanza di qualche torneo per affermare "tranquilli, non posso espormi perché lui non vuole, ma sono sempre la sua fidanzata"», si legge sotto un post. La modella non ha mai commentato la relazione con Sinner e viceversa. I due, a quanto pare, continueranno a tenere i loro fatti lontano dai social. Con buona pace di chi non è d'accordo.