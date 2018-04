Selfie negato: fra le regine di Spagna Sofia e Letizia è scontro /Video

di Paola Del Vecchio

Una nonna che vuole farsi una foto con le nipoti, ma la nuora glielo impedisce. Non sarebbe nulla di strano se non fosse che la nonna in questione è donna Sofia di Grecia, regina emerita di Spagna e la nuora è Letizia, moglie di Felipe VI e regina di Spagna. Accade nella cattedrale di Maiorca nella domenica di Pasqua e la sequenza ripresa da un videoamatore e mandata questa sera sui social network all’account di twitter @rabillodelojo è diventata nel giro di pochi minuti virale. Perché i momenti di tensione fra le due sono talmente intensi da mandare in frantumi la foto ufficiale che, per l’occasione, la Casa del Rey ha dato in regalo ai sudditi. La sequenza mostra donna Sofia mentre cammina con le infante Leonor, principessa delle Asturie ed erede al trono di Spagna, e la sorellina Sofia, nella cattedrale di Palma de Maiorca, per assistere alla messa di celebrazione di Pasqua. La nonna, abbraccia le nipoti per le spalle, per farsi immortalare con loro dal fotografo di Casa del Rey.









E’ il primo momento di ostilità in cui la regina Letizia, senza un apparente motivo, comincia a muoversi come un animale in gabbia davanti all’obiettivo del fotografo, forse senza rendersene conto o forse per evitare che sia ritratta la scena familiare. Nella sequenza Letizia si avvicina alla infanta Leonor apparentemente per allontanarla dalla regina Sofia ed è quando la dodicenne erede al trono con un movimento brusco si libera della stretta della nonna, per allontanarla. Davanti allo sguardo fra il sorpreso e lo sbigottito del re emerito Juan Carlos I, interviene Felipe Vi che, rendendosi conto del contrasto, afferra la moglie per un braccio, come invitandola a calmarsi. Ma la scena di presunta ostilità familiare non finisce qui e avrà uno strascico all’uscita della cattedrale, quando la regina emerita Sofia cercherà di nuovo di farsi ritrarre in una foto da sola con le nipoti e di nuovo Letizia si interpone fra lei e i fotografi. Immediate le reazioni al video, che ha provocato una tempesta in Twitter, a cominciare da quelle della famiglia reale greca, che non ha tardato a pronunciarsi.



La più risentita, quella di Marie-Chantal, moglie di Pablo di Grecia e nipote politica di Donna Sofia, che ha commentato: “Tutto ciò è molto sgradevole…Mi fa sentire molto arrabbiata”. Ma Marie-Chantal è andata oltre assicurando che Letizia, regina ‘plebeya’, ex giornalista tv, “ha mostrato la sua autentica faccia”. E’ la prima volta che un membro della famiglia reale critica in pubblico Letizia. Ed è prevedibile che, dopo l’alta tensione e lo scontro ormai pubblico, non sarà l’ultima.

