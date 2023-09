Scialpi: «Mio marito mi ha lasciato, ora vorrei un fidanzato al giorno. Rosa Chemical e Fedez? Per fare scandalo non serve un bacio»

La fortuna di Scialpi? Non solo quella di aver cominciato a suonare la chitarra a 13 anni.

Di aver scavalcato il cancello giusto. I suoi capelli («da David Bowie e Rettore, rockabilly rivisitato, corto da una parte, lungo dall’altra») e tutta quella pelle, quelle borchie da Rocker: «Tutto fatto in casa con mia madre - racconta Scialpi al Corriere della Sera -. Ho tinto giubbotto e jeans in lavatrice con una bustina della Coloreria italiana, ci ho messo il giallo, dal blu è venuto verde. Li ho tagliuzzati. Con la pietra pomice ho strofinato bene la tela per l’effetto liso. E ci ho aggiunto cinturoni e stivali. Dolce&Gabbana, due amici, l’anno dopo a Parigi si sono ispirati a me».

Ma nessuna vita da rocker: «Andavo a letto presto e mi svegliavo presto, questo fanno le vere rockstar, non sfasciano le stanze d’hotel».

Gli scandali a Sanremo

Anche a lui a Sanremo fece scandalo. Era il 1986, la canzone No East no West. «Mi ero messo una cotta di metallo a pelle, sotto al giubbotto. Pesantissima. Performance atletica, salti di un metro e mezzo. Dopo una sforbiciata in aria, la cotta si è rotta e mi è scivolata sui fianchi, diventando una minigonna. All’epoca fu uno scandalo, non sa le critiche. Adesso al Festival per attirare l’attenzione si baciano in bocca».

Scialpi si riferisce a Rosa Chemical e Fedez. Un bacio che Scialpi non avrebbe mai dato: «No, si pesca sempre più in basso, tra poco si caleranno i pantaloni. Nel 2015 ho partecipato a Pechino Express con Roberto Blasi, allora mio marito. Quando vincevamo una prova, lo baciavo sulla fronte. Mi arrivarono i complimenti anche da destra, perché non ostentavo. Oggi per farsi notare basta qualche tatuaggio e la lingua in bocca, contenti loro, io penso alla musica, all’arte».

E le rose calpestate da Blanco? «I giovani non conoscono le regole dello spettacolo, Blanco ha fatto casino e basta . Doveva fermare la base, uscire e poi rientrare. Ci fosse stato Pippo Baudo invece di Amadeus, gli avrebbe detto: “Vieni qui e chiedi scusa”».

L'amicizia con Tiziano Ferro

Applaude Eros Ramazzotti, Vasco Rossi. Al Corsera racconta che a Los Angeles, dove vive sei mesi all’anno, si vede con Tiziano Ferro e suo marito. Un rapporto ripreso: «Mi era uscita una frase infelice, che gli è stata riportata mal tradotta, proprio mentre stava incidendo Cigarettes and Coffee. Gli ho telefonato per scusarmi. Mi ha perdonato subito».

La fine del matrimonio

È finita male invece con suo marito Roberto. «Non so cosa sia successo, non me lo ha mai detto. Non mi ero sposato perché va di moda, ma perché ho sempre cercato la famiglia che non ho avuto. I miei non c’erano mai e sono figlio unico». Una fine senza un perché, senza un tradimento. «Forse lui non mi sopportava più. Vivere in coppia è dura, però non molli alla prima difficoltà». E ora? «Vorrei un fidanzato per ogni giorno della settimana, domenica esclusa, visto che quello pertutta la vita non è andato bene».

Dalla musica si è allontanato per tante ragioni (le malattie prima di suo padre, poi quella di sua madre) ora però torna in televisione. Dal 22 settembre sarà a Tale e Quale di Carlo Conti. «Sono contentissimo. Sono sempre stato bravo con le imitazioni. Morandi, Zucchero, Renato Zero»