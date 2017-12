© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lutto per Rihanna. "Non riesco a credere che solo la notte scorsa ti tenevo tra le mie braccia. Non avrei mai pensato che sarebbe stata l'ultima volta che avrei sentito il calore del tuo corpo. Ti vorrò per sempre bene". È disperata la popstar che sui social ha informato i follower della morte del cugino Tavon, ucciso a colpi di arma da fuoco nelle Barbados, poche ore dopo aver trascorso insieme alla cantante il giorno di Natale.Su Instagram la cantante 29enne ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono assieme a Tavon Kaiseen Alleyne, piangendo la sua morte. Secondo quanto riporta il 'Mail Online', martedì sera Travon, 21 anni, stava camminando per strada nella zona di San Michel, quando è stato avvicinato da un uomo che ha aperto il fuoco. Secondo 'Nation News', l'assassino di Tavon, che non è stato identificato, avrebbe sparato diversi colpi prima di darsi alla fuga.Il ventunenne è stato trasportato d'urgenza in ospedale, ma non ce l'ha fatta. La polizia sta setacciando l'isola alla ricerca del killer, chiedendo a chiunque abbia informazioni di contattare la stazione di polizia distrettuale o la più vicina stazione di polizia.