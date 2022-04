Regina Elisabetta ha due compleanni: ecco il perché della strana usanza

Ieri la Regina Elisabetta ha spento 96 candeline. I fan della Royal Family sanno che la Regina Elisabetta festeggia due compleanni, uno privato nel giorno in cui è nata e uno pubblico, nel mese di giugno. Non tutti però sono a conoscenza del perché di questa particolare usanza. Il motivo è curioso e molto originale, ecco cosa succede in questi giorni a palazzo. Tutti sono lì per lei che non perde occasione di festeggiare. FOTO: @KIKAPRESS MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM