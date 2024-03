Re Carlo parteciperà alla messa di Pasqua che si terrà questa domenica nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Il sovrano però siederà separato dagli altri membri della famiglia reale per salvaguardare la sua salute. A riportare la notizia è il Telegraph. SI tratterà della prima apparizione in pubblico di Carlo da quando ha iniziato la cura per il cancro quasi due mesi fa. Una fonte ha rivelato al quotidiano britannico che la disposizione dei posti a sedere, concordata dall'équipe medica di Buckingham Palace, fornirebbe un ambiente «accettabile» e un livello di rischio minimo per la partecipazione del re.

Kate e William assenti

Alla domenica di Pasqua saranno invece assenti Kate e William. Il Principe e la Principessa del Galles e i loro figli George, Charlotte e Louis non saranno presenti poiché trascorreranno insieme le vacanze ad Anmer Hall, la loro casa di campagna. Carlo e Camilla andranno al servizio del Mattutino di Pasqua - come è ufficialmente noto - che durerà un'ora dalle 10:45 alle 11:45, secondo la cappella. William dovrebbe tornare ai doveri pubblici dopo che i suoi figli saranno tornati a scuola, quindi dopo le vacanze di Pasqua. Per ora, continuerà a dividersi tra il sostegno alla moglie e alla famiglia e il mantenimento dei suoi doveri ufficiali, come ha fatto da quando Kate è stata operata a gennaio.

Il discorso

In occasione della messa del Giovedì Santo, il sovrano aveva lanciato un appello più che sincero a «prendersi cura l'uno dell'altro», in particolare nei momenti di bisogno. Le parole del monarca - accompagnate da una foto ufficiale diffusa ai media che lo ritrae in buona forma alla sua scrivania di Palazzo - sono risuonate all'interno della cattedrale medievale inglese di Worcester, gremita di rappresentanti del clero anglicano, autorità locali e sudditi, in un messaggio registrato a metà marzo in cui Carlo ha espresso la sua «grande tristezza» per non poter essere presente alla funzione, dopo le raccomandazioni dei medici di non prendere parte agli eventi affollati durante le cure, e ha ringraziato quanti «allungano una mano amica» verso il prossimo. Anche se non ci sono stati riferimenti diretti alla salute sua e di sua nuora, l'intervento è stato largamente interpretato dai media del Regno come una riflessione sulla risposta di grande solidarietà della nazione alle sfide del sovrano e di Kate, considerando i tanti segni di vicinanza e affetto mostrati in queste settimane dai britannici. Carlo, nel messaggio che rappresenta una consuetudine nella settimana di Pasqua per il suo ruolo di capo onorifico della Chiesa anglicana, ha letto un passo dalla Sacra Scrittura e ricordato il «grande beneficio» che «lo spirito di servizio» e l'aiuto cristiano al prossimo assicurano anche e soprattutto a coloro che lo offrono. Per poi sottolineare come siano un «meraviglioso esempio» di attenzione e gentilezza verso gli altri i 150 (75 uomini e altrettante donne, come l'età del sovrano) rappresentanti senior delle comunità locali e impegnati nel volontariato che quest'anno hanno ricevuto la moneta coniata appositamente per l'occasione, chiamata Maundy Money, l'obolo reale consegnato per l'appunto durante la messa del Giovedì Santo in ricordo dell'Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli.

La regina Camilla

Ancora una volta, dopo che a Carlo è stato diagnosticata la malattia, la regina Camilla lo ha sostituito, in questo caso in uno degli eventi più importanti nel calendario del sovrano, considerando che si tratta di una tradizione secolare. Camilla è stata accompagnata nella consegna dello speciale conio dagli Yeomen of the Guard, la guardia cerimoniale del re, con la loro tipica divisa rossa in stile Tudor, mentre fuori dall'edificio centinaia di sudditi hanno prima accolto e poi salutato la regina alla fine della cerimonia. Mentre perdura pure l'assenza dalle scene dell'erede al trono William, dopo la recente rivelazione pubblica del tumore che ha colpito anche sua moglie Kate, sottoposta in queste settimane a una pesante chemioterapia preventiva a tutto campo.