Raz Degan a Verissimo: «Senza amore non c'è nulla. Non sono perfetto, ma con Cindy sono un uomo migliore»

A due mesi dall'ultima volta, Raz Degan è tornato a Verissimo per parlare della tragedia vissuta dalla sua famiglia in Israele e della sua fidanzata Cindy, ospite con lui negli studi di Canale 5.

Raz Degan, dal cinema ai reality, passando per la relazione con Cindy Stuart: chi è l'attore ospite oggi a Verissimo

L'intervista

Ospite di Silvia Toffanin, Raz Degan è tornato a parlare a Verissimo della situazione della famiglia in Israele: «Stiamo vivendo un periodo difficile.

Mio padre ha fatto 80 anni da solo nel kibbutz. Quando arrivi a quell'età non hai paura più di nulla. Nonostante le bombe, lui vuole rimanere lì, nonostante tutti i tentativi di portarlo qui in Italia». Spazio poi all'amore, con il racconto per la prima volta in assoluto della sua relazione con Cindy, sua attuale compagna: «Non volevo perdere la nostra intimità. Non ci piace il gossip. L'ho incontrata per caso a Bali, subito dopo "L'isola dei famosi". Parlavamo in inglese, non sapevo fosse italiana. Abbiamo girato il mondo. Lei ha avuto l'energia di starmi dietro». Presente anche lei in studio, Cindy ha parlato di Raz: «Raz può essere la persona più attenta, ma allo stesso tempo anche egoista. È un uomo estremo, di contrasti. Se c'è una cosa che lui mi ha insegnato, è sentire. Mi ha insegnato a sentire con il cuore, ad amare». Sull'amore trovato in età adulta, Raz ha poi aggiunto: «Senza amore non c'è vita. Dobbiamo credere nell'amore perché è il potere più forte di tutti. Senza amore non c'è nulla. Sono stato sempre un uomo di grande rapporti. Ho avuto relazioni lunghe. Ho avuto cinque rapporti. Nonostante la fama non cercavo i "numeri". Volevo la complicità, volevo una casa. Cindy mi ha dato questo. Non sono perfetto, ma con lei sono un uomo migliore».