La principessa Charlene di Monaco ha cancellato il suo profilo Instagram ed è andata a vivere in Svizzera: tornano le voci di rottura con Alberto

La principessa Charlene di Monaco ha cancellato il suo profilo Instagram e potrebbe essersi trasferita a vivere in Svizzera.

Si vuole sempre più isolare? Perché scomparire anche dai social?

È pur vero che rimane attivo l'account della Fondazione "Principessa Charlene di Monaco" rimane attivo, ma rimane un mistero il motivo della cancellazione del suo profilo personale. Da quanto si apprende Charlene incontra il principe Alberto solo nelle occasioni ufficiali (le uniche che poi comparivano su Instagram) e su appuntamento. Lo rivelano alcune testate tedesche e francesi. La coppia reale ha passato le vacanze insieme: in barca con i due gemelli di 8 anni Jacques e Gabriella, in Corsica.

Charlene Wittstock, 45 anni, sposata con il Principe Alberto di Monaco, 65 anni, ci sono sposati nel 2021 e sono ormai descritti solo come "una coppia da cerimonia". «Alberto e Charlène sono ora buoni partner e si occupano a turno dei bambini», ha detto una fonte al quotidiano tedesco Bild. Il Palazzo continua a smentire le voci di divorzio e di freddezza tra i due.

Non aiutano le foto scattate a Milano in cui la principessa sudafricana è stata avvistata in giro senza la fede nuziale.Tra il gennaio 2021 e il marzo 2022, Charlene non è stata mai fotografata a Monaco, a causa di un'infezione all'orecchio che le ha impedito di viaggiare.

Una fonte che conosce bene la coppia ha confermato che la donna resterà in Svizzera: «Il sud della Francia è vicino, ma la Svizzera dispone di eccellenti strutture mediche private e Charlene sarà curata al meglio». L'infezione è tornata a dare problemi alla principessa?

Charlene di Monaco esclusa dal Ballo della Rosa 2023: non è gradita da Carolina

Princess Charlene deletes Instagram account https://t.co/lCBw84uXsk — Royal Central (@RoyalCentral) August 24, 2023

Il conflitto con la ex del principe

Altre fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che Charlene è in perenne conflitto Nicole Coste, la madre del primo figlio di Albert. A luglio, Charlene si è quasi scontrata con Nicole al 74° ballo annuale della Croce Rossa. L'ex hostess di Air France Nicole, 51 anni, che ha un figlio di 19 anni, Alexandre Grimaldi-Coste, con il monarca, era tra gli ospiti della raccolta fondi, fondata dal nonno del Principe Alberto, il Principe Luigi II di Monaco, nel 1948. Nicole ha condiviso online una foto che la ritrae all'interno della sede dello Sporting Club Salle des Etoiles. «Il rosso è il mio colore preferito», ha detto a proposito della scelta dell'abito.

Le due non si possono vedere. Coste non ha perdonato la principessa per aver messo Alexandre nell'ala del personale del palazzo prima del suo matrimonio da 53 milioni di sterline nel 2011. precedenza Nicole aveva ammesso di non provare molta simpatia per Charlene dopo il suo ricovero in ospedale per "esaurimento" nel 2021.

«Non mi interessa cosa le succede», aveva detto. Nicole, che ha avuto una relazione clandestina di sei anni con Alberto, ha persino affermato: «La gente di Monaco ama più me che Charlene. Mi amano e mi rispettano davvero».

La storia della coppia ha cominciato a traballare dopo che Charlene è stata assente da Monaco per la maggior parte del 2021 per sottoporsi a cure mediche nel suo paese natale, il Sudafrica. Pare che fosse un esaurimento nervoso. Ora è tornata in piena attività con i doveri reali e le apparizioni pubbliche. Ma vive in Svizzera.

Charlene e Alberto, la storia d'amore

Nel 2000 Alberto ha incontrato per la prima volta la nuotatrice Charlene Wittstock a Monaco, dove lei rappresentava il Sudafrica e ha vinto l'oro. Nessuno si aspettava che sarebbe partito il colpo di fulmine.

Le loro vite erano molto diverse. Charlene, appassionata di sport, aveva 20 anni in meno di lui. Suo padre Michael era un venditore di fotocopiatrici e sua madre Lynette una tuffatrice professionista. Ma i due hanno lasciato che la loro relazione si sviluppasse lentamente, al di fuori degli occhi del pubblico, e non sono apparsi in pubblico fino al febbraio 2006.

Nel giugno 2010, è stato annunciato il loro fidanzamento. Albert le ha chiesto di sposarlo con un anello di diamanti. Charlene si è convertita al cattolicesimo (è cresciuta come protestante) e ha imparato sia il francese che il dialetto monegasco.

Il matrimonio principesco

Al momento della cerimonia, Charlene era stata soprannominata dai media francesi la "sposa in fuga" dopo aver presumibilmente tentato di fuggire prima della cerimonia, ma le notizie sono sempre state smentite. Una rivista parigina ha riportato che Charlene era stata fermata all'aeroporto di Nizza dopo aver presumibilmente appreso una rivelazione "angosciante" sulla vita privata del suo futuro marito.

In Francia i rumors si scatenarono. Charlene aveva sentito parlare di un altro figlio illegittimo, concepito quando frequentava il Principe Alberto nel 2005, e che avrebbe portato a tre il numero di figli nati fuori dal matrimonio.

Il 30 giugno 2011, Charlene, all'epoca 33enne, e il 53enne Albert hanno celebrato il loro matrimonio di tre giorni.

Nel 2014 dà alla luce i due gemelli: Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Sono considerati gli eredi ufficiali della famiglia, nonostante Alberto abbia avuto due figli illegittimi prima di frequentare Charlene. Il riferimento è ovviamente ai figli avuti con Nicole Coste, un'ex assistente di volo di Air France originaria del Togo.