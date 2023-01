Principe Harry, la rivelazione nell'autobiografia: «William mi ha aggredito fisicamente per via di Meghan»

Nella sua attesissima autobiografia, Spare, il principe Harry racconta di essere stato attaccato fisicamente dal fratello William, il principe di Galles. L'episodio avvenne secondo qunato riportato da Harry quando il rapporto con il fratello andò in frantumi a causa della relazione che il principe aveva intrapreso con Meghan. Lo riporta il Guardian citando un estratto del libro di Harry che uscirà a breve e di cui ha ricevuto una copia. Descrivendo uno scontro nella sua casa di Londra nel 2019, Harry afferma che William ha definito Meghan Markle «difficile», «maleducata» e «abrasiva».

La rivelazione del principe Harry sul fratello

Harry respinse le accuse, dicendo al fratello che ripeteva a pappagallo la narrativa dei media su sua moglie. Lo scontro si è intensificato, scrive Harry, fino a quando William «mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana e mi ha buttato a terra». Harry quindi ricorda che il fratello gli chiese di non raccontarlo a Meghan e, infatti, inizialmente non lo fece. Meghan però noto i graffi e Harry le raccontò l'incidente.

In mezzo a rigorose misure di sicurezza prima del lancio del libro, il Guardian ne ha ottenuto una copia. Il titolo del libro deriva da un vecchio detto nei circoli reali e aristocratici: che un primo figlio è erede di titoli, potere e fortuna, e un secondo è quindi un ricambio, se dovesse succedere qualcosa al primogenito.

L'aggressione fisica

E racconta piu' nel dettaglio qunato successo quel giorno. Quando William arrivò a Nottingham Cottage - dove Harry viveva allora, nel parco di Kensington Palace e noto come "Nott Cott" - era, dice Harry, già «bollente». Dopo che William - si legge nel libro - si è lamentato di Meghan, Harry gli ha detto che stava ripetendo il racconto della stampa e che si aspettava di meglio. Ma William, dice Harry, non era razionale, così i due uomini a gridare l'uno sull'altro. Harry ha quindi accusato suo fratello di comportarsi come un erede, incapace di capire perché suo fratello minore non si accontentasse di essere un ricambio.

Furono scambiati insulti, prima che William affermasse che stava cercando di aiutare. Harry disse: «Dici sul serio? Aiutami? Scusa, è così che lo chiami? Aiutandomi?» Quel commento, dice Harry, fece arrabbiare suo fratello, che imprecò mentre si avvicinava a lui. Così spaventato, scrive Harry, andò in cucina, seguito da suo fratello furioso. Harry scrive di aver dato a suo fratello un bicchiere d'acqua e di aver detto: «Willy, non posso parlarti quando sei così». Scrive: «Lui posò l'acqua, mi chiamò con un altro nome, poi venne verso di me. È successo tutto così in fretta. Quindi molto veloce. Mi ha afferrato per il bavero, strappandomi la collana, e mi ha buttato a terra. Sono atterrato sulla ciotola del cane, che si è rotta sotto la mia schiena, i pezzi mi hanno tagliato addosso. Sono rimasto lì per un momento, stordito, poi mi sono alzato in piedi e gli ho detto di uscire». Quando William se ne andò di nuovo, scrive suo fratello, «si voltò e gridò: “Non c'è bisogno che tu lo dica a Meg”».

La reazione di Meghan

Harry dice che non l'ha detto immediatamente a sua moglie, ma ha chiamato il suo terapista. Quando in seguito Meghan ha notato "graffi e lividi" sulla sua schiena, e quindi le ha raccontato dell'attacco, Harry dice che «non era così sorpresa, e non era poi così arrabbiata, era terribilmente triste».

Il risentimento di Harry per essere il "ricambio" è il tema unificante del suo libro, attraverso capitoli sulla sua infanzia, la sua scuola, la sua carriera come reale e nell'esercito britannico, il suo rapporto con i suoi genitori e il fratello e la sua vita con Meghan attraverso il corteggiamento, matrimonio e genitorialità.