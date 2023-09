Patrick Swayze: in vendita una delle sue ville, è un ranch equestre da 4,5 milioni di dollari

Un'enorme tenuta agreste poco fuori Los Angeles con tanto di anatre, capre, ben 111 stalle per cavalli complete di sala toelettatura e selleria e una lavanderia: è il meraviglioso ranch equestre di proprietà della defunta star del cinema Patrick Swayze, ora in vendita per 4,5 milioni di dollari.

Si tratta proprio della proprietà che non molto tempo fa era finita al centro delle polemiche perché la vedova del celebre attore, ballerino e cantante, aveva deciso di venderla a sconosciuti onostante le richieste della famiglia e dei fan di trasformarla in un museo in onore dell'amato attore, morto dopo una battaglia contro il cancro al pancreas all'età di 57 anni nel 2009.

La proprietà

"Rancho Bizarro", questo l'estroso nome della villa, si trova dietro cancelli automatici alla fine di un vicolo cieco e offre sia una residenza primaria in stile ranch californiano degli anni '40, sia un cottage per gli ospiti e un terreno edificato. «Questo ranch equestre unico nel suo genere offre servizi meravigliosi, totale tranquillità e spazio per un'ampia varietà di sport e bestiame», così viene descritta la tenuta, che «offre numerose opportunità per passeggiate ed escursioni, viste sul crinale e una qualità di vita privata e rustica a breve distanza dalle parti migliori di Los Angeles».

L'interno ospita tre camere da letto, pavimenti in legno e travi a vista ovunque, un atrio vetrato, «muri di porte francesi» e un ampio spazio flessibile che l'annuncio suggerisce potrebbe essere utilizzato come «spazio prove per spettacoli di danza o teatro, o uno studio d’arte pieno di luce».

All'esterno, accanto alla dimora ci sono numerosi cortili coperti e sale da pranzo piastrellate, e la guest house dotata di bagno si trova dall'altra parte del prato accanto a un garage indipendente.

Secondo uno scrittore vicino a Swayze, la tenuta non somiglia «alla facciata della casa di una star del cinema». Ma, del resto, «Swayze era una delle star del cinema meno simili a una star del cinema che abbia mai incontrato».