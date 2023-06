Paola Caruso, il figlio Michele torna a camminare: «Mamma, sto volando!». Un mese fa l'intervento alla gamba

Michele, il figlio di Paola Caruso, è tornato a camminare. La showgirl ha mostrato nelle sue Instagram stories il bambino muoversi in autonomia in quella che sembra essere una sala giochi. Sorridente e sulle sue gambe, Michele cammina su uno schermo che raffigura un cielo con le nuvole e dice alla mamma: «Guarda, sto volando!».

Il figlio di Paola Caruso torna a camminare

Il piccolo, a seguito di un'iniezione durante una vacanza in Egitto, aveva perso l'uso di una gamba e rischiava di non poter più camminare.

L'ex bonas di "Avanti Un Altro" ha raccontato tutto il percorso riabilitativo del bimbo a "Verissimo", spiegando di non poter far altro che sperare in un miracolo. Lo scorso 18 maggio Michele è stato sottoposto a un intervento all'ospedale Gaslini di Genova, che sembra aver dato i suoi frutti. Dopo l'intervento, Paola aveva avvertito i followers che in questi mesi la stanno supportando che la strada verso la guarigione sarebbe stata lunga. Ma le belle notizie per il piccolo Michele non sono finite: il bambino è infatti tornato a scuola. Paola Caruso lo ha raccontato come al solito su Instagram, pubblicando una foto del bimbo sorridente: «L’emozione sul tuo volto, amore mio, di tornare a scuola dopo mesi mi riempie il cuore di gioia - scrive la showgirl - e mi fa capire che ho fatto tutte le scelte giuste nella mia vita perché siamo io e te».