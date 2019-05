Pamela Prati: «Sono stata plagiata. Mark non esiste»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono stata plagiata».vuota il sacco e ammette che Mark Caltagiron e non esiste. Dopo la confessione di Eliana Michelazzo e la sua uscita dall'agenzia Aicos, la showgirl si confessa a Verissimo , in un'intervista a Silvia Toffanin, dove ammette di aver montato tutto. Poche settimane fa la stessa Prati era andata a Verissimo a dire la sua verità, affermando che Mark esisteva, che le insinuazioni sulla sua falsa identità l'avevano fatta stare male, che si sarebbero comunque sposati e che avrebbero vissuto insieme ai loro due bambini presi in affido. Ora è tornata per dire che era tutta una montatura, come da tempo già diversi siti e riviste di gossip insinuavano.A dare l'anteprima dell'intervista è Dagospia, che ha seguito attentamente tutto il caso e da subito aveva parlato di una storia inventata per esigenze di visibilità. Pamela ha vuotato il sacco, dunque, in lacrime, e lo avrebbe fatto in uno studio vuoto, senza pubblico, a tu per tu solo con Silvia Toffanin.