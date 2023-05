Nicole Santinelli, le confessioni choc della tronista di Uomini e Donne: «Sono stata azzannata al collo da un cane. E sono stata vittima di violenza»

A breve andrà in onda la scelta di Nicole Santinelli a Uomini e Donne. Il percorso della tronista non è piaciuto e in molto l'hanno definita algida, non per i suoi colori quanto per i suoi atteggiamenti. Capelli biondi, pelle diafana e occhi di ghiaccio a corredo un temperamento molto forte che difficilmente ha fatto trasparire le emozioni. Nel corso di una recente puntata, la tronista ha rivelato di aver ricevuto forti attacchi dalle dame presenti nel parterre del Trono Over. Maria De Filippi non ha potuto non riprendere le donne che alle spalle hanno più volte accusato Nicole a bassa voce quando si trovava al centro studio. Ma dietro ogni persona c'è un vissuto che forma.

Nicole Santinelli, il passato della tronista

Il suo racconto è affidato alle pagine di Uomini e Donne Magazine. Nel 2004, quando aveva solo dieci anni, Nicole è stata azzannata da un cane al collo e rischiò quasi di perdere la vita. Si è salvata solo perchè è riuscita a difendersi e ad allontanare l'animale con la determinazione e il coraggio che una bambina di 10 anni può avere. Il recupero non è stato facile e la tronista ha dovuto lasciare il suo sport preferito, la pallavolo, perchè aveva perso (per un periodo) l'uso della mano.

«È stato lì che ho iniziato a reagire in modo ermetico: a nascondere le emozioni, a gestirle da sola, per non far vedere alle persone intorno come stavo realmente». Poi è arrivato l'amore, quello che da adolescente pensi possa essere quello di tutta la vita, ma per lei non è andata così. Quella persona che pensava l'avrebbe difesa ha abusato di lei. «Ho vissuto episodi di violenza, anche mentale». Nicole sapeva che uscire da quella relazione tossica sarebbe stato l'unico modo per salvarsi, ma non aveva le forze. «Non volevo essere un peso per le persone a me vicine. Ma poi ce l’ho fatta», a poche ore dalla scelta la Santinelli si dice dispiaciuta che nessuno dei suoi due corteggiatori, Carlo e Andrea, ha compreso le sue fragilità che tende a nascondere.