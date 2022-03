Nicolas Cage si racconta dopo cinque matrimoni: «Ora è la volta buona. Ecco i nomi pensati per nostro figlio»

Nicolas Cage, dopo ben cinque matrimoni alle spalle, a 58 anni non ha più dubbi: «Con mia moglie Riko Shibata è la volta buona, sarà anche l'ultima. Finalmente ho trovato la serenità». L'attore di origini italiane, infatti, ha sposato la 27enne Riko Shibata nel febbraio del 2021 e ora la coppia aspetta anche un figlio.

Per l'attore, si tratta del terzo figlio, dopo il 31enne Weston (avuto dalla relazione con la modella Christina Fulton) e il 16enne Kal-el, avuto dalla sua terza moglie, Alice Kim. Nicolas Cage è stato sposato per quasi sei anni con Patricia Arquette, per appena tre mesi con Lisa Marie Presley, per quasi 12 anni con Alice Kim e per tre mesi con Erika Koike. «Sono un romantico e quando mi innamoro sono sempre pronto a dare tutto all'altra persona» - ha spiegato l'attore - «Per me, è il modo migliore di dimostrare amore, essere pronto ad un impegno che duri tutta la vita». Le vicende sentimentali forse lo smentiscono, ma Nicolas Cage questa volta assicura: «Ho trovato la persona giusta, questo è il matrimonio giusto. E sarà anche l'ultimo».

In attesa di sapere il sesso del loro figlio, Nicolas Cage, in un'intervista a GQ riportata anche dall'Independent, ha svelato quali sono i nomi a cui ha pensato insieme alla moglie Riko Shibata. «Se sarà maschio, si chiamerà Akira Francesco, in onore a mio zio, Francis Ford Coppola, ha deciso di cambiare nome in Francesco» - ha rivelato Nicolas Cage - «Se sarà femmina, si chiamerà Lennon Augie, in onore al diminutivo di mio padre August».