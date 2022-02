Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things compie 18 anni e festeggia con il fidanzato (figlio di Bon Jovi) e un nuovo look

Millie Bobby Brown, la Undici di Stranger Things, ha compiuto i 18 anni. E festeggiato in un club esclusivo di Londra insieme al fidanzato Jacob Bongiovi, figlio del cantante Jon Bon Jovi. La star inglese per l'occasione ha anche sfoggiato un look diverso dal solito con una parrucca biondo platino e un abito in stile vintage.

Il ritorno di Stranger Things

La serie cult di Netflix che ha portato Millie alla fama (ora è un'attrice di grido con una sua linea di make up) tornerà sugli schermi il 27 maggio. La quarta stagione sarà divisa in due blocchi e il secondo uscirà il primo luglio. E' stata annunciata anche la quinta stagione, che dovrebbe essere l'ultima.

Intanto Millie, che sta puntando anche sulla sua linea beauty Florence by Mills, ha ufficializzato alla fine del 2021 la storia con il figlio diciannovenne del noto cantante, Jake Bongiovi. I due, che prima dicevano di essere solo migliori amici, sono invece fidanzati e condividono spesso su Instagram le loro uscite di coppia.