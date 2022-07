Stranger Things 4, quanto sta guadagnando Kate Bush grazie alla serie tv? Le cifre da capogiro per il brano “Running Up That Hill” del 1985

A quasi 40 anni dalla sua uscita, avvenuta nel lontano 1985, il brano di Kate Bush, Running Up That Hill torna nelle vette delle classifiche. Il merito? Di Strager Things, la serie Netflix che è tra le piu' seguite del momento che ha inserito il brano nel quarto episodio della quarta stagione. Con Running Up That Hill in cuffia, Max è riuscita a salvarsi dall'enità maligna di Vecna.

Stranger Things 4, i guadagni di Kate Bush

E se già nel 1985 il brano era andato benissimo ora per Kate gli incassi sono stellari: come riporta CBS News, la Bush ha guadagnato 2.3 milioni di dollari in streaming royalties nel corso del mese che ha seguito la trasmissione della puntata. Il dato è riferito al periodo tra il 27 maggio ed il 23 giugno 2022, e siccome il primo di luglio è uscito il volume 2 (la seconda parte) della 4 stagione, gli analisti prevedono che l’artista guadagnerà ancora molto nel mese a venire.

Secondo Music Business Worldwide, questo grosso guadagno è stato dettato dal fatto che Kate Bush detiene il copyright delle sue registrazioni, e che quindi l’introito probabilmente verrà incassato quasi unicamente da lei, e non dovrà essere diviso con nessuno.

Merito anche dei social

Inserito in quasi due milioni di video su TikTok, il brano cantato da Kate Bush è entrato anche nelle orecchie dei giovanissimi, diventando così un vero e proprio cult. Quasi un tormentone.

Una donna che “ vale ” tre record

«È semplicemente straordinario - ha raccontato la Bush, durante un'intervista in esclusiva mondiale per il programma di BBC Radio 4 Woman’s Hour. - È una serie così bella, perciò sapevo che la canzone avrebbe attirato l'attenzione. Ma non avrei mai immaginato qualcosa del genere. È eccitante e anche abbastanza scioccante, devo dire, come se tutti fossero impazziti».

I complimenti di Cher

Kate Bush, supera così, grazie a Stranger Things 4, tre primati del Guinness World Record. È la cantautrice più anziana ad aver scalato le classifiche nel Regno Unito, mentre la canzone è quella che ha impiegato più tempo in assoluto nella storia per ottenere la prima posizione nella top ten dei singoli, ed è anche il maggior tempo intercorso tra hit (calcolato con la precedente Wuthering Heights).Con la sua hit anni ’80 l’ha preso nientemeno che a Cher, che deteneva il titolo di Artista femminile più anziana a raggiungere la prima posizione nel Regno Unito grazie alla sua super hit Believe del 1998, uscita quando aveva 52 anni. Un sorpasso che fa piacere a Cher, la quale si complimenta con la collega su Twitter.

«Complimenti Kate. I record sono fatti per essere battuti!! Ti ricordi, in passato, quando alle [artiste] donne veniva data vita breve?! Abbiamo dovuto combattere per farci strada attraverso il muro di testosterone e ce l’abbiamo fatta, così le donne che sono arrivate dopo»