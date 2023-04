Elly Schlein, la personal shopper Enrica Chicchio per scegliere i look: ecco quanto si fa pagare all'ora

Una leader del Pd, anzi la segretaria del Partito Democratico, come non l'avete mai vista. E per forza, Elly Schlein è la prima ad essere apparsa sulla copertina del magazine di moda più famoso al mondo, Vogue. Alla Bibbia del fashion, la segretaria del Pd ha rilasciato una lunga ed articolata intervista, in cui ha parlato di politica ovviamente, delle sue battaglie, del suo passato, dei suoi gusti musicali, della passione per il cinema e le serie - Stranger Things ovviamente - ed anche del power dressing.

Trench a sinistra

«Allora, se sapessi che cos’è, ti potrei rispondere!» ha detto la leader democratica al giornalista di Vogue, aggiungendo poi qualche esiguo dettaglio sulle sue preferenze in fatto di abbigliamento. «Scherzi a parte, le mie scelte di abbigliamento dipendono sicuramente dalla situazione in cui mi trovo. A volte sono anticonvenzionale, altre volte più formale. In generale dico sì ai colori e ai consigli di un’armocromista, Enrica Chicchio».

Personal shopper

Il nome di Enrica Chicchio è rimbalzata sulla rete, ed è piuttosto semplice trovare informazioni su di lei, visto che di professione è una consulente di immagine e personal shopper. Bene, se Elly Schlein appare sulla rivista in una foto patinata con un trench color glauco (una specie di verde), il merito è suo e del cachet che la professionista chiede ai suoi clienti per essere "vestiti". Dai 140 ai 400 euro all’ora+Iva, per non perdere tempo davanti al guardaroba, ma soprattutto per apparire come viene consigliato di apparire. Nulla è casuale.

Armocromia?

«Sono pagata, lei non ha tempo e ha bisogno d'aiuto. L'armocromia, cioè la mia specialità di suggerire i colori giusti alleati persone, è nata per le attrici americane ed è un’arte vera e propria» le parole di Enrica Chicchio, anche lei bolognese che di Schlein è amica, ben prima del suo approdo in prima linea nel Pd. «Nel mio lavoro è fondamentale indirizzare il cliente nella giusta direzione, in piena consapevolezza con lo stile richiesto e in linea con i suoi gusti. Chi è in grado di comprendere questo tipo di visione o ha già sperimentato questo servizio, sa che va incontro ad un grosso vantaggio in termini di risparmio economico e di tempo».