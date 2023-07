Michelle Hunziker, gaffe in chiesa alle nozze di Santo Versace: «Mi ha salvato Ambra Angiolini»

Michelle Hunziker ha partecipato al matrimonio più chic degli ultimi mesi: quello tra Santo Versace (fratello di Gianni) e Francesca De Stefano che si sono sposati in una chiesa al centro di Roma. La conduttrice svizzera ha stupito tutti i follower su Instagram per l'insolita scelta dell'abito che era nero e, di solito, a una festa di nozze è un colore da evitare. Michelle, recentemente, ha postato qualche foto della festa e una storia in compagnia della sua amica Ambra Angiolini.

La storia Instagram di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ha pubblicato alcune storie in cui ha raccontato la giornata del matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano. La conduttrice ha passato la giornata insieme alla figlia Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza e anche a tanti amici vip come, ad esempio, Ambra Angiolini. La storia Instagram di Michelle racconta un aneddoto molto divertente capitato in chiesa. La conduttrice scatta un selfie con Ambra Angiolini e le scrive: «Io che presa dall'emozione avrei voluto applaudire in chiesa...

per fortuna c'eri tu amica mia», aggiungendo l'emoticon con le lacrime dalle risate.

I vip presenti al matrimonio

Al matrimonio di Santo Versace e Francesca De Stefano, oltre a Michelle Hunziker e ad Ambra Angiolini, c'erano molti volti noti, tra cui: Eleonora Daniele, Alba Parietti, Mariagrazia Cucinotta.