Aurora Ramazzotti, presa in giro a Giulia De Lellis. Lei replica così

Aurora Ramazzotti è solita pubblicare sul proprio profilo Instagram storie in cui, molte volte, ironizza sui commenti maliziosi dei follower o sulle critiche che questi ultimi le muovono verso il suo modo di fare la mamma. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, però, si diverte anche a prendere in giro, in modo scherzoso, le sue amiche influencer come, ad esempio, Giulia De Lellis.

Ecco che cosa è successo.

La vicenda

Giulia De Lellis, nei giorni scorsi, si è resa protagonista di una gaffe social che, in poco tempo, ha fatto il giro del web. L'influencer, infatti, ha assistito al concerto di una delle sue cantanti preferite, Lana Del Rey, che si è esibita in provincia di Lucca. Durante uno dei brani più famosi dell'artista americana, ovvero Summertime Sadness, Giulia ha condiviso una storia Instagram in cui, in sottofondo si sentiva la cantante esibirsi, mentre, nel testo del video ha postato le parole di una canzone di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, ovvero Summertime.

Così, Aurora Ramazzotti che, proprio poco fa, stava ascoltando il celeberrimo brano Summertime, ha pubblicato una storia con scritto: «Bello sto pezzo di Lana De Rey», citando proprio Giulia De Lellis.

La risposta di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis che, in questo momento, si trova a Mykonos con amici, ha accettato di buon grado lo scherzo di Aurora Ramazzotti ripostando l'immagine nelle proprie storie e commentando così: «La amo».