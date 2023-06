Aurora Ramazzotti, la giornata tipo con il figlio Cesare Augusto raccontata sui social: «Pappa, nanna e... repeat»

Una narrazione social per una mamma social. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti, figli di Eros Ramazotti e Michelle Hunziker. La madre condivide su social la routine del figlio Cesare Augusto, nato lo scorso marzo.

La routine quotidiana

La giornata inizia alle 7: «Risveglio sorridente», scrive l'influencer, spiegando che già alle 7.30 inizia un'ora di «music session con sgambettamenti e discutibili danze».

Successivamente «la mamma convinta che sia un bambino prodigio si cimenta in giochi sensoriali per stimolarlo rinco***onendolo con vocine di ogni sorta».

Dopo la "pappa" delle 9.30, iniziano le "urla appena finito di mangiare nella speranza che così facendo qualcuno cederà e gli darà qualche altro ml da gustarsi (tipo nonna Michelle Hunziker avrebbe ceduto subito)", scherza Ramazzotti. Alle 10.15 è il momento della "digestione talvolta turbolenta" e alle 11 arriva l'ora della "nanna". Al suo risveglio, tutto ricomincia da capo: "Repeat", conclude Aurora nel post Instagram a corredo di una foto che la vede sul divano insieme al piccolo Cesare.

Stop all'allattamento al seno

Aurora Ramazzotti ha spiegato la sua scelta di interrompere l'allattamento al seno e optare per il latte artificiale: «La mamma non aveva più latte, ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n'era più, le avevi prosciugato tutto. Non è vero, non ne aveva più e basta, a volte succede», ha spiegato l'influencer, rivolgendosi al figlio.



Inoltre, ha aggiunto: «Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno. Non è che tutti ce l'hanno, ogni esperienza è valida, non bisogna criticare le mamme per le scelte che fanno e soprattutto non bisogna dare consigli non richiesti».



Sempre in merito all'allattamento al seno, poco dopo la nascita del suo primogenito, Aurora Ramazzotti aveva dichiarato: «Sto provando ad allattare, un’esperienza intensa di cui vi racconterò più avanti». L'influencer ha poi parlato più volte della maternità, mostrando anche il suo corpo dopo il parto: «Oggi non gioco più a evitare la mia immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò».

L'influencer ha anche difeso il diritto di dedicarsi del tempo dopo la nascita del figlio: «Se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale».