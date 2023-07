Aurora Ramazzotti e il matrimonio, lacrime per il vestito da damigella d'onore: «Piangevo»

Aurora Ramazzotti, in questo momento, si trova in Liguria per il matrimonio di una sua cara amica. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non era un'invitata come le altre ma una vera e propria damigella d'onore. L'influencer, sabato 1 luglio, ha pubblicato molte storie sul proprio profilo Instagram ma non aveva ancora svelato il suo look. Lo ha fatto nelle immagini che ha postato poco fa insieme al fidanzato Goffredo Cerza.

Le storie Instagram di Aurora Ramazzotti

Vestito verde acqua, scialle color panna, capelli sciolti e trucco leggero. Era vestita così Aurora Ramazzotti al matrimonio della sua amica che si è celebrato proprio oggi, sabato 1 luglio. L'influencer ha pubblicato solo ora gli scatti della cerimonia religiosa, tra cui anche, un breve video di quando la sposa attraversa la navata. Aurora ha menzionato l'amica e ha scritto: «Io piangevo».

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, proprio questa mattina, aveva spiegato ai suoi milioni di follower di avere affidato il suo piccolo Cesare alle cure attente e amorevoli della nonna.

Nonna Michelle con Cesare

Intanto, a Milano, Michelle Hunziker si sta prendendo cura del suo adorato nipotino Cesare e proprio di recente ha pubblicato una storia in cui lo allatta con il biberon e scrive: «Non potrei essere più felice di così».