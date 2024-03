Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati, la distanza e la priorità alle figlie: ecco i motivi dell'addio

È finita dopo alcuni mesi la relazione fra Michelle Hunziker e Alessandro Carollo.

Michelle, il viaggio da sola alle Maldive

«Di recente - racconta 'Chi' - Michelle era andata in vacanza alle Maldive con le figlie e la sua manager, senza il compagno. E, nei giorni scorsi, 'Chi' l'ha immortalata in un agriturismo per un breve soggiorno di relax sempre con le figlie e la sua manager, nuovamente senza Carollo».

I motivi dell'addio

Decisivi per l'addio, secondo il settimanale, «la distanza (lui vive a Roma e lei a Milano) e la scelta di Michelle di dare priorità alle sue figlie». Di recente, proprio in un'intervista a 'Chì, la showgirl, in onda con «Michelle Impossibile & Friends» e a breve con «Striscia la notizia», aveva preferito non rispondere alla domanda su Carollo, dicendo di voler proteggere la propria famiglia dal gossip.

Chi è Alessandro Carollo

Osteopata romano molto famoso tra i vip (tra i suoi clienti ci sono Belén, Gessica Notaro, Paola Barale, Renato Zero e Fabrizio Corona), Carollo ha 41anni e ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma, fondando poi l’European Academy of Osteopathy dove oggi lavora come insegnante. Carollo ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle è una sportiva che ama l’avventura.