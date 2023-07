Santo Versace, le nozze con Francesca De Stefano a Roma: da Michelle Hunziker ad Ambra, tutti gli invitati vip

Santo Versace e Francesca De Stefano si sono sposati. I due si sono giurati amore eterno in una chiesa del centro di Roma, poi la cerimonia nell'incantevole location di Casina Valadier. A prendere parte all'evento tantissimi vip, tra cui Michelle Hunziker, Sonia Bruganelli e Alba Parietti.

Santo Versace e Francesca De Stefano hanno rispettivamente 78 e 53 anni e si sono conosciuti in un momento particolare per l'imprenditore della maison di alta moda e cioè, poco dopo la morte del fratello Gianni Versace.

Francesca De Stefano è un avvocato e dirigente del ministero dell'economia e storica cliente della sartoria Versace.

Matrimonio tra Santo Versace e Francesca De Stefano

A condividere il sogno di un amore che dura da decenni c'erano tanti vip che hanno preso parte alla cerimonia e ai festeggiamenti nella Capitale. Da Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti, Ambra Angiolini, Sonia Bruganelli, Jonathan Kashanian, Alba Parietti, Eleonora Daniele e Maria Grazia Cucinotta.

La dedica di Alba Parietti

«Veramente una serata indimenticabile. Bellissimo tutto, emozionante, commovente e divertente - ha scritto Alba Parietti su Instagram, dedicando alla coppia diversi post -. Soprattutto si respirava l’amore immenso che lega due persone che si amano profondamente. Conosco Santo Versace da quando Gianni negli anni 90 aveva fatto di me una sua musa, una sua amica e per sempre sarò legata a loro in questo legame indissolubile che Gianni Versace ha saputo creare con chi amava. La festa è’ stata magica e piena di classe, bellezza ed energia e ripeto: Amore vero che si tocca, si vede e si respira tra Francesca e Santo».