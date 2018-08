Maddalena Corvaglia, il nuovo amore è social: su Instagram la prima foto con Alessandro Viani

All you need is love #tattaratatá Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: Ago 23, 2018 at 12:03 PDT

Dopo aver detto addio a, chitarrista dicon cui è stata sposata per sei anni (dal 2011 al 2017),ha ‘ufficializzato’ su Instagram il suo nuovo amore con, immobiliarista: e lo ha fatto con una bella foto in cui i due sono abbracciati, e la frase «All you need is love».Tanti i commenti sotto il post, dei fans che si dichiarano contenti per lei: e a uno di loro, Maddalena risponde «Per fortuna il momento buio è passato». Che la ex velina, salentina doc, abbia ritrovato la felicità persa un anno fa quando ci fu il divorzio con Stef, da cui ha avuto anche una figlia?A far conoscere Maddalena e il 50enne Viani sarebbe stata Samantha Crippa, coreografa di Striscia la Notizia, trasmissione che ha lanciato la carriera della bellissima Corvaglia, ormai più di qualche anno fa. In meno di un giorno,che hanno messo like alla foto della nuova coppietta felice.