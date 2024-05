Fedez, dall'annuncio sulle condizioni di salute dello staff alla separazione da Chiara Ferragni: gli ultimi mesi (sopra le righe) del rapper

È sicuramente la notizia di gossip del 2024 più chiacchierata quella dell'addio tra Fedez e Chiara Ferragni. Le immagini di San Valentino, con rose rosse e cena romantica, avevano fatto ben sperare.

Lui a fine febbraio fa le valigie e se ne va di casa, un viaggio a Miami con l'assistente prima di rientrare a Milano e vivere in un primo momento a casa dei genitori per poi prendere da solo un appartamento in zona Castello. I Ferragnez non hanno superato la bufera del caso Balocco (che ha travolto in primis la Ferragni) e le conseguenze di questa, nel frattempo a Fedez viene tolto anche Muschio Selvaggio, il podcast torna nelle mani di Luis Sal. Un periodo non proprio facile per il rapper che ora ha nuovi problemi di salute.

Stasera Fedez sarebbe dovuto essere ospite da Cattelan nel nuovo programma in onda su Rai 2, poi il forfait. La presenza del rapper era stata prima confermata, poi smentita, poi nuovamente confermata fino alla pubblicazione di una nota della Rai in cui l'azienda ha fatto sapere: «Come concordato con ufficio stampa dell’artista, comunichiamo che, contrariamente a quanto annunciato, per motivi di salute Fedez non potrà partecipare alla puntata d’esordio del nuovo programma in onda da lunedì 20 maggio».

La sua situazione di salute risulterebbe più grave di quanto immaginato in un primo momento. È quanto si apprende dallo staff del rapper. ma non è stato ricoverato come letto in alcune indiscrezioni. Ora lui attraverso Instagram dice: «Ho avuto qualche problema di salute ma nulla di grave. Non so perchè stanno dicendo che sto in fin di vita»

La nuova vita da single

Ad allarmare i fan oltre alle condizioni di salute del rapper sono anche le scelte (a detta loro) "sopra le righe" che lo stesso sta prendendo dopo la separazione dalla moglie. Ultima in ordine cronologico la rissa con il personal trainer Cristiano Iovino nel quale sembra che Fedez sia coinvolto. «Adesso è un altro» dice un'amica aGgente. E pare proprio così. La nuova (ritrovata) vita da single di Fedez è tra un party e l'altro in giro per il mondo, da Miami a Milano.

Non c'è locale alla moda che non lo abbia tra i tavoli, con lui gli amici rapper. E non manca neanche di postare foto completamente nudo. Dall'Armani al Cipriani (locale in cui ha conosciuto la presunta nuova fiamma Ludovica Gresy) è facile incontrarlo.

La Ferrari e le serate tra locali

In posa col sorriso e le sue valigie firmate per strada, in mezzo a un party con Donatella Versace e Anne Hathaway mentre scende le scalette di un aereo privato, seduto sul cofano della nuova Ferrari Roma Ferrari col papà Franco, in cucina a torso nudo con il rapper El Matador, in posa al Coachella, mentre si fa il massaggio ai piedi e poi mentre registra la nuova musica.

Ogni passo è documentato sui social.

La reazione degli utenti

Ma gli utenti sui social non gradiscono questa nuova vita di Fedez e piovono insulti: «Ma tu non eri il pantofolaio della coppia?» e ancora: «Ma non eri quello che non aveva amici?» e c'è anche chi gli dice che fino ad ora con Chiara fingeva di fare il padre modello. E c'è anche chi, quando il sito di Corona lancia un'indiscrezione su un possibile ricovero del rapper (motivo per il quale lo stesso avrebbe saltato l'ospitata da Cattelan) commenta: «Di sucuro non fa una vita sana visto che ha avuto un tumore».

E chi invece gli augura il meglio: «Rimettiti»