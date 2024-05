Isola dei Famosi 2024, Matilde Brandi riceve a sorpresa la proposta di matrimonio da Francesco Tafanelli: chi è lìimprenditore napoletano

Momento di romanticismo a L'Isola dei Famosi 2024. Francesco Tafanelli vola in Honduras per riabbracciare la sua Matilde Brandi.

Lui è l'uomo che ha rivoluzionato la vita della showgirl dopo la difficile separazione da Marco Costantini.

Isola, la proposta di matrimonio a Matilde Brandi

«Non si può spiegare. Penso che la mancanza di questi giorni, anche solo per parlarle a voce, è diventata una privazione molto forte. Sono molto contento di come si sta comportando e la fierezza della donna che ho accanto. Sento il dovere di dirti che sei bellissima. Sprechi troppe ore a truccarti, non ne hai bisogno. Vederti splendere così è un bel messaggio». Ecco le parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire al mattino. Tafanelli continua: «Il nostro incontro non è stato casuale, è autentico e noi condividiamo tanto. Sei una donna che può insegnare tanto, mi hai arricchito. Averti a fianco significa diventare più sereni». Matilde si scioglie e non trattiene l'emozione. «Se me lo posso permettere mi tratta da principessa finalmente. Sono felice e onorata di aver portato la Matilde vera, sincera, genuina, in questo percorso di purificazione»

E poi come se non bastasse arriva anche la proposta di matrimonio tra un bacio e l'altro Francesco dice: «Quando torneremo in Italia prometto che indosserai il vestito più importante…quello bianco come il riso. Ma sarai tu a decidere quando indossarlo». Chapeau Francesco.

Chi è Francesco Tafanelli

Francesco Tafanelli ha 53 anni ed è un'imprenditore napoletano. dai soacial scopriamo che ha studiato all'Università Federico II di Napoli. Attualmente lavora come sales agent manager per prestigiosi marchi del mondo della moda sposa come Vera Wang Bride, Pronovia e Nicole Milano. Non sappiamo se è stato sposato ma sappiamo che ha un figlio di nome Federico che definisce «tutta la mia gioia

A gennaio 2023 i due sono usciti allo scoperto, ufficializzando la loro relazione. L’attrice era reduce dalla fine della sua storia trovagliata e dolorosa con Marco Costantini, da cui nel 2006 ha avuto le figlie gemelle Sofia e Aurora. A presentarli e a dettare i tempi del loro amore è stata Manila Nazzaro.