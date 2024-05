Fedez, l'ex amica: «Irriconoscibile, sta commettendo gravi errori e non pensa alle conseguenze». Le rivelazioni

«Fedez adesso è un altro».

La rivelazione è dell'ex amica al settimanale Gente. Il cambio del rapper è visibile anche a chi lo segue meno. A cominciare dalle vicende quotidiane, meno legate alla famiglia e ai figli Vittoria e Leone ormai usciti dai riflettori. Adesso l'ex marito di Chiara Ferragni è nell'occhio del ciclone per la presunta rissa con il personal trainer Cristiano Iovino. Episodio che gli è valso un'indagine dalla Procura di Milano.

L'addio con Chiara Ferragni e il cambio di vita

Molti dei fan del "vecchio" Fedez avevano benedetto l'addio con Chiara Ferragni. «Finalmente sei tornato quello dei tempi di Rozzano», gli dicevano. Dopo il matrimonio con l'influencer il rapper aveva ceramente cambiato registro. I due erano diventati un modello per molte giovani coppie. Il loro modo di fare gli era valso però anche molte critiche, soprattutto per l'esposizione continua dei figli. Poi, con l'esplosione del caso pandoro, è cambiato di nuovo tutto.

Le rivelazioni

"Ogni anno e mezzo lui cambia amici perché litiga con tutti", ha dichiarato una sua ex amica. "Prima J-Ax, poi Rovazzi e poi Luis Sal. Ora è il turno degli ultras - ha proseguito -. Che magari lo fanno anche sentire sicuro". La spiegazione? "Si è lasciato con la moglie e sta facendo caz****". E poi ha concluso: "Non ha pensato alle conseguenze? Ho un'unica spiegazione: non sta bene, ma per davvero". Che siano le ripercussioni della separazione con Chiara Ferragni? Di questo non si può essere sicuri, come non si può escludere (però) il contrario. Ci sono poi aspetti di tipo più complicato, come quelli processuali. A pesare di più, in particolare, è l'indagine relativa al caso Iovino. Gli ex amici temono che la sua salute mentale sia a rischio.

