Kate Middleton costretta a separarsi da George e Charlotte, ecco cosa sta succedendo

LONDRA - Kate Middleton, la duchessa di Cambridge non ha mai nascosto la sua voglia di trascorrere il maggior tempo possibile con i figli, come in famiglia "normale".

Ma adesso, mamma Kate potrebbe vivere un piccolo trauma. Dopo i lunghi mesi del lockdown trascorsi tutti insieme ad Anmer Hall, la casa di campagna dei Cambridge, George e Charlotte ritornano a Londra per riprendere la scuola. Come riporta il sito Amica.it, il 7 settembre nel Regno Unito suonerà la prima campanella e anche i principini faranno il loro ritorno in classe. Per Kate Middleton è, dunque, finito il tempo da "mamma a tempo pieno", i piccoli tornano a scuola e lei sarà sempre più impegnata con i suoi compiti da aspirante regina. Noblesse oblige.

Kate Middleton, l'indiscrezione choc: "Gravidanza a rischio per una patologia, William preoccupato..." Kate Middleton, l'indiscrezione choc: "Gravidanza a rischio per una patologia, William preoccupato...". Mentre si rincorrono voci su una possibile quarta gravidanza della duchessa di Cambridge, un rumor scuote i sudditi di sua maestà. A lanciarlo, l'esperta reale di ABC News, Victoria Arbiter.

