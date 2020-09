Lady Diana, l'omaggio di Meghan Markle e Harry per ricordarla nell'anniversario della morte

LONDRA - Anche Meghan Markle e il principe Harry hanno il pollice verde. La coppia ha fatto visita ai bambini di un asilo a Los Angeles e si è messa all'opera per curare il giardino, proprio come è solita fare la cognata Kate Middleton. Per l'occasione ha reso omaggio a Lady Diana piantando il suo fiore preferito nel giorno dell'anniversario della sua morte. La principessa scomparsa 23 anni fa, infatti, amava tantissimo il "Nontiscordardimé".

Lady Diana, la nuova statua a Kensington Palace riunisce William e Harry

Meghan Markle : cette tradition chère à Lady Diana et Kate Middleton brisée pour la naissance d’Archie https://t.co/JECfZHQ7qr pic.twitter.com/d7JIKA2Qkx — Voici (@voici) August 7, 2020

Lady Diana, tabloid attentissimi

Un gesto che non è passato inosservato e a cui è stato dato risalto sui tabloid. «Il duca e la duchessa di Sussex hanno fatto una meravigliosa sorpresa ai ragazzi del Preschool Learning Center», si legge sui profili social di Assistance League of Los Angeles, una no-profit che si prende cura dei bambini più svantaggiati. «Oltre a seminare il giardino, hanno trascorso del tempo con il gruppo a parlare di natura e di alimentazione sana». «Tutti si sono sporcati le mani scavando buche per piantare nuovi fiori - rivela una fonte a People - Poi hanno usato un annaffiatoio a forma di elefante per bagnare il terreno. Mentre facevano giardinaggio, hanno pure ascoltato musica. Alcuni bambini ballavano e cantavano».

Il nuovo “Twilight” è un vampiro fragile: uscito negli Usa “Midnight Sun”, quinto capitolo della saga

La scelta di trascorrere del tempo con i bambini è in pieno stile Lady D. La mamma di William ed Harry amava stare con i più piccoli e offrire il suo aiuto. Sembra che sia stato il suo secondogenito a portare nella struttura californiana i semi del 'Nontiscordardimè'. Il fiore è molto amato anche da Meghan che lo ha voluto nel suo bouquet di nozze e lo ha usato come sfondo per una foto di Archie nel giorno della festa della mamma.

Meghan Markle nei guai per quella collana: sconvolta per quanto accaduto dopo averla indossata

Ultimo aggiornamento: 21:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA