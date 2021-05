Jennifer Lopez e Ben Affleck tornano a frequentarsi, ecco le foto che fanno sperare i fan

Le voci di un riavvicinamento sono consistenti, tanto da far parlare di un nuovo “Bennifer”, come veniva chiamata la coppia Ben Affleck-Jennifer Lopez. Mentre l’ex di J-Lo, l’ex campione di baseball Alex Rodriguez, 45 anni, si fa vedere finalmente in forma e senza pancetta, l’attore di “Batman” è stato immortalato dai siti di gossip mentre scende da un Suv della star, accompagnato dalle sue guardie nel corpo nella villa di Hollywood della Lopez.

Hey 2021, 2002 just called and it has a present for you: Jennifer Lopez and Ben Affleck hang out after Alex Rodriguez split https://t.co/qoYAPGvT2d via @pagesix — dawna dingwall (@d2thepowerof2) April 30, 2021

La coppia ha ripreso a frequentarsi, e non si tratterebbe soltanto di amicizia. Il 51enne Ben Affleck e la 48enne Jennifer Lopez hanno avuto una relazione tra il 2002 e il 2003, quando hanno interrotto il loro breve matrimonio, e ora sarebbero “molto amici”, dopo la loro problematica separazione, stando al sito TMZ, solitamente molto informato.

Le voci di una reunion sono state alimentate da Page Six, che ha diffuso le foto: Affleck avrebbe passato alcune ore nella casa di Bel Air di J-Lo, questo weekend.

Nelle immagini, si vede Affleck uscire dall’auto della security dell’attrice e cantante, vestito casual, con una maglietta grigia con su scritto Boston (la sua città natale). Tanto basta per rimettere in moto i rumour e anche le speranze dei fan.

Alex Rodriguez shows off weight loss after J-Lo split https://t.co/B3phFX1U2P pic.twitter.com/2Jmt9huWXL — Page Six (@PageSix) April 30, 2021

Nel corso di un podcast per Hollywood Reporter, Affleck ha ricordato i tempi in cui stavano assieme, e si è lamentato per i “commenti sessisti e razzisti” contro la cantante. "Sono state scritte cose talmente orribili sul conto di Jennifer Lopez che se le scrivessi tu verresti licenziato in un batter d'occhio", ha detto l’attore parlando con il giornalista in studio.