Ben Affleck, la figlia Seraphine fa coming out e diventa Fin: la foto con capelli corti e giacca al funerale del nonno

La figlia 15enne di Ben Affleck e di Jennifer Garner ha fatto coming out sabato scorso col nome di Fin. L'occasione scelta dall'adolescente, il cui nome alla nascita è Seraphine Rose, è stata la cerimonia commemorativa per il papà di Garner, di recente scomparso all'età di 85 anni.

Fin ha recitato un versetto della Bibbia vestito in giacca e cravatta e capelli corti durante la commemorazione trasmessa in diretta su Facebook alla Christ Church United Methodist di Charleston in West Virginia. Il passo scelto era il versetto 8, capitolo 16, dal Libro dei Proverbi: «Poco con onestà è meglio di molte rendite senza giustizia».

Chi è Fin Affleck

In realtà il nuovo nome era stato già avvistato a marzo da Ok Magazine ricamato su un suo zaino mentre abbracciava la madre alla fermata del bus. A febbraio era stata visto con la testa tinta di rosa shocking durante una gita in famiglia. Il ragazzo è il secondogenito della famiglia Affleck-Garner, composta da altri due fratelli: Violet Anne, 18 anni, e Samuel, 13. I genitori si sono lasciati nel 2018 ma hanno mantenuto un rapporto d'amicizia.

Nel 2022 Ben Affleck ha sposato Jennifer Lopez, che ha una figlia sedicenne, Emme, che usa pronomi di genere neutro ed è molto vicina a Fin.