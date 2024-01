La verità di Cristiano Iovino è quella che Alex Nuccetelli, amico di lunga data di Francesco Totti, imprenditore romano e organizzatore di eventi, già conosceva da tempo. «È la conferma di quello che ho sempre sostenuto ed è solo la punta dell’iceberg».

C’è qualcosa in più?

«Di verità ne so molte. Vivo Francesco nel quotidiano».

Perché Totti non racconta la sua come ha fatto Ilary?

«La verità sta venendo a galla. Oltre a rilasciare una mezza intervista, per la quale era stato costretto per alcune cose che erano accadute, ora si sta celando dietro il silenzio con grande signorilità».

Totti ha ricevuto richieste di fare libri e docufilm su questa storia?

«Le ho ricevute anche io da autori e registi. Gliel’ho proposto e lui mi ha risposto di no».

Perché?

«Vuole tutelare i figli».

Iovino sostiene di essere stato tirato in ballo nel documentario di Ilary senza essere stato avvisato...

«Credo a lui, lo conosco. Nella vita alcuni ruoli che vengono concessi tendono a farti fare un abuso di arroganza. È abbastanza plausibile».

Quindi Noemi l’ha conosciuta dopo il tradimento di Ilary?

«Sì, ed io questo l’ho sostenuto fin dall’inizio».

Per Totti è stata una sorpresa scoprire questa verità?

«Francesco è una persona sensibile e non era preparato a nulla di tutto questo. È stato l’ultimo a rendersi conto di quello che stava succedendo. A noi amici, che eravamo più attenti ad alcune situazioni, veniva spontaneo dargli qualche input».

Lui li recepiva?

«La sua compagna era la mamma dei suoi figli. Per lui era una figura eterea. E quello che gli è capitato dopo aver smesso di giocare a pallone, ossia l’assenza di un coinvolgimento soprattutto psicologico della persona da cui si aspettava di più, lo ha molto destabilizzato».

L’ha sempre difesa?

«Sì, davanti a tutti. Anche davanti a me quando veniva messo in discussione il mio lavoro, nonostante io gli avessi dato molto affetto e molto amore».

Lei li ha fatti conoscere?

«Sì e, in seguito, ho presentato anche Noemi a Francesco».

Cristiano Iovino, chi è il personal trainer (presunto) amante di Ilary? Età, tatuaggi, vita privata e gli incontri segreti con la Blasi

Quindi era amico di entrambi?

«Sì, ma poi mi sono sentito di stare più dalla parte di Francesco. Da lui ho ricevuto gratitudine e riconoscenza».

E da Ilary no?

«I più attenti si possono chiedere come mai non sono mai stato invitato in altre reti televisive, al di là della Rai. E come mai da molti reality sono sempre tagliato fuori con motivazioni poco credibili».

Mentre Totti le è stato sempre vicino?

«È una persona che sta dove sta per meriti sportivi. Per una grandezza che il mondo gli riconosce. A livello umano la gente gli vuole bene perché è un ragazzo per bene».