Ilary Blasi a Domenica In: «Ho fatto di tutto per salvare il mio matrimonio. Totti? Mi ha tradito altre volte»

Dopo il successo di «Unica», il docufilm di Netflix uscito il 24 novembre, Ilary Blasi è tornata ospite a Verissimo per raccontare la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Nel salotto di Silvia Toffanin, la conduttrice e showgirl ha ripercorso le tappe della sua storia, tra filmati del suo docufilm e racconti inediti.

Ilary Blasi, dal matrimonio con Francesco Totti al docufilm «Unica»: chi è la showgirl ospite oggi a Verissimo

«Unica»

Inizia parlando di «Unica», il suo documentario, Ilary Blasi: «Sono stata per un'anno e mezzo ad osservare e a capire cosa era successo.

Ho letto e sentito tutti i vari punti di vista e le varie opinioni. Ma era la mia storia, e io ho sempre messo la faccia in tutto ciò che ho fatto. Perciò anche questa volta mi sembrava giusto metterla».

La fine del matrimonio con Francesco Totti

Attraverso alcuni estratti del suo documentario, Ilary Blasi ha ricostruito la fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Un matrimonio mai in crisi prima della sperazione definitiva, arrivata nell'estate del 2022: «A novembre 2021 io inizio a vedere mio marito strano. Tra noi due non c'era alcuna crisi, abbiamo fatto anche dei viaggi insieme, non c'era nulla di grave», ha assicurato. Dal caffè con il "ragazzo misterioso" alla reazione dell'ex capitano della Roma, la showgirl ha ripercorso tutta la storia. Parlando della richiesta di Totti di non lavorare più, di non usare più i social e di non vedere la sua amica Alessia Solidani, Ilary Blasi ha poi ribadito: «Francesco è sempre stato geloso nei miei confronti, non era una novità la sua gelosia. Però non mi sento di paragonare questa cosa alle tragedie di oggi. Lui è il papà dei miei figli. Magari era confuso, spaventato, forse era una via di fuga più facile, ma niente a che vedere con quello che sentiamo in questi giorni». Su lei stessa, Ilary ha poi aggiunto: «Io ho cercato in tutti i modi di salvare questo matrimonio. Io ho fatto quello che una moglie e una mamma dovrebbe fare. Ho cercato in tutti i modi di mettere tutte le carte sul tavolo. Ho cercato di toccare tutte le corde, ma non ha funzionato».

Le scuse alla stampa

Nel corso dell'intervista sono arrivate poi le scuse alla stampa e ai giornalisti: «Chiedo scusa ai giornali e ai giornalisti. Ma anche loro dovrebbero chiedere scusa a me. Io ho reagito così perché avevo una versione dei fatti che ho raccontato. Ero convinta. Avevo creduto a mio marito, come sempre. Ero in buona fede».

Sui figli

Parlando dei figli, Ilary Blasi ha ribadito che non devono assoltamente schierarsi: «Non si deve scegliere tra mamma e papà, ma devono avere la situazione chiara. Hanno vissuto tutto il terremoto, ma questo fa parte del divorzio».