La storia con l’amore di una vita ufficialmente chiusa e un nuovo capitolo da scrivere. Ilary Blasi si è separata ufficialmente da Francesco Totti ed è pronta a ricominciare da capo. Lo farà con l’aiuto della sorella Silvia e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ha portato tutti lontano, il più lontano possibile per non sentire l’eco della separazione che inevitabilmente sta facendo parlare mezza Italia. Ha scelto la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare cristallino di Zanzibar. Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe. Un viaggio che apre la mente e cambia la percezione della vita, pianificato da tempo in previsione dell’annuncio ufficiale. L’intenzione è tenere lontano i suoi affetti più cari dalla tempesta mediatica che in queste ore si sta scatenando sulla famiglia. Al suo ritorno sarà tutto affievolito, i toni certamente più bassi e i riflettori puntati su qualcos’altro.

Totti cerca casa

Si è voluta regalare un dolce ricordo che forse documenterà attraverso il suo attivissimo account Instagram o, al contrario, terrà per sé per non leggere commenti o domande su una vicenda che inevitabilmente l’ha ferita. Al suo ritorno a Roma il suo ex marito Totti sarà andato via di casa, o sarà in procinto di farlo. Andrà a vivere da solo e lei resterà nell’immensa villa dell’Eur che aveva fatto costruire Francesco dal valore di circa 10 milioni, con campi da padel, due piscine, palestra e tutte le comodità immaginabili. Forse troppo grande, e non è escluso che un giorno verrà venduta. Un patrimonio di milioni quello della famiglia Totti-Blasi che avvocati e commercialisti stanno cercando di spartire nel migliore dei modi. Resta tanta amarezza che forse solo un viaggio lontano può riuscire a scacciare.