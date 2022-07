Ilary Blasi ha un'altra storia? Chi sono i presunti flirt dell'ex moglie di Totti

“Mai 'na gioia" è il caso di dirlo. È finita la lunga storia d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Ieri il comunicato non congiunto ha posto il The End, che nessuno voleva, alla favola a cui milioni di fan si erano appassionati. Hanno provato a smentire ognuno a modo proprio. Totti con un video in cui si diceva stanco dei continui pettegolezzi e Ilary che dalla sua amica Silvia Toffanin chiedeva rispetto. Dopo 20 anni di dediche, cerimonia matrimoniale in diretta nazionale, tre figli, le estati a Sabaudia e le foto sui social la parola addio è arrivata.

APPROFONDIMENTI GOSSIP Totti e Ilary si separano dopo 20 anni, il fotoracconto LE INDISCREZIONI Totti e Ilary si separano, perché stavolta non sono riusciti a... IL RETROSCENA Totti e Ilary, cosa succede ora? Le valigie le fa il capitano: sta... L'INTERVISTA Totti e Ilary, Simona Ventura: «Lui sempre molto caro, lei... LE REAZIONI Totti e Ilary si separano, fan in lacrime: «Com'è... LA NOTA Totti e Ilary, il messaggio di Francesco: «Ho tentato di... L'INDISCREZIONE Totti, la notte a casa di Noemi e quei messaggi scoperti sul telefono... L'INTERVISTA Totti e Ilary, la verità dell'amico Alex Nuccetelli:... IL RITRATTO Noemi Bocchi, chi è la (presunta) fiamma di Totti: laureata...

Totti e Ilary si separano, perché stavolta non sono riusciti a superare la crisi? Dalle smentite all'addio cosa è successo davvero

Totti e Ilary, fine di un amore durato 20 anni

Una crisi coniugale che a quanto pare è iniziata il 5 febbraio scorso, quando durante una gita familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio tra i due coniugi. Le voci della tempesta si rincorrono in realtà dal settembre 2021 quando Ilary Blasi non è presente ai festeggiamenti dei 45 anni del marito. Ci sono poi i lungimiranti che hanno visto indizi sulla crisi anche nell’intervista rilasciata dalla Blasi al settimanale “F”: «Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche di potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma la nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e essere appesa a un uomo». E quel «Tutto può cambiare» è diventato poi il suo motto durante l’ultima edizione de L’isola dei Famosi in cui si vedeva una Ilary sempre piu' magra e poco sorridente, ma sicuramente pronta a voltare pagina.

Totti e Ilary, Simona Ventura: «Lui sempre molto caro, lei meno»

Tutto su Noemi Bocchi

Perché ora diciamocelo, non c'è piu' nulla da smentire, il comunicato è arrivato. Certo doveva essere congiunto ma così non è stato, ma pazienza. Nessuno dei due però secondo il settimnale Chi ne uscirebbe con il cuore in pezzi. Le foto di Totti che entra e esce dalla casa di Noemi Bocchi, biondissima 34enne appassionata di padel e della Roma con due figli avuti dall'ex marito un noto imprenditore capitolino (che inviava già mesi fa un grosso in bocca al lupo all'ex Pupone: «se davvero ci fosse questa liaison, va tutta la mia comprensione»), arrivano poco prima dell'ufficializzazione della fine della storia. Quindi Noemi sarebbe la terza in comodo. I due stando al gossip si frequenterebbero da otto mesi e sarebbero davvero innamorati. E su di lei sappiamo veramente tanto.

Era il 21 febbraio quando uscirono le prime foto dell'ex Capitano giallorosso assieme a Noemi Bocchi allo stadio. Da quegli scatti alla certezza della fine della loro storia il passo è stato breve. Si è parlato per mesi di quella nuova relazione che Totti avrebbe intrapreso con la giovane ragazza conosciuta sui campi da padel. Dei due sono uscite le foto. Si è parlato di viaggi a Montecarlo e a Tirana, di pranzi e cene a L'Isola del Pescatore a Santa Severa, di incontri clandestini ripetuti. Sono uscite le foto di Totti che entra ed esce da casa della ragazza, e tutti pensano che le vere motivazioni siano da trovare in quella sbandata, ma è davvero così? Come si dice? Dietro i motivi della fine di una storia la verità sta nel mezzo. E forse è davvero così.

Totti e Ilary si separano, fan in lacrime: «Com'è triste quando finisce una storia d'amore»

Ma anche per Ilary spunta un nuovo flirt

Già anni fa Ilary Blasi si definì «la più cornuta d'Italia per la gente», scherzandoci su' «nessuno pensa che io potrei avere un amante a Milano?». Ma per il settimanale Chi è successo davvero questo: non è stata Noemi, ma un aitante e muscoloso ragazzo che la conduttrice ha inizato a frequentare e con cui si è scambiata numerosi messaggi che non ha cancellato: Totti ha controllato - sempre secondo il settimanale di Alfonso Signorini - il telefono della moglie ed è stato l'inizio della fine». Un episodio che spiega la frase sibillina di un caro amico di Totti che provava a dare una spiegazione sulla crisi: "Ha capito chi è lei".

Totti e Ilary, il messaggio di Francesco: «Ho tentato di superare la crisi, scelta dolorosa ma inevitabile»

Chi è lui?

Ora ovviamente è caccia ll'uomo misterioso che la Blasi frequenterebbe già da un po'. Nei mesi infatti si sono rincorse voci che durante le sue trasferte a Milano per la conduzione de L'Isola dei Famosi, la showgirl avrebbe visto assiduamente un uomo, nell'ambiente della palestra o forse nel mondo della tv, nessuna informazione certa. Era uscito il nome di Luca Marinelli, il bell'attore di Diabolik, ma la Blasi ha detto sempre nell'intervista fatta a Verissimo che non lo conosce.

Totti e Ilary, perché si stanno lasciando? I presunti flirt, la lite a Castel Gandolfo e i rumor: ecco i motivi e le tappe della crisi

Intanto però si rincorre la voce che Ilary Blasi abbia, o forse abbia avuto, una storia con un noto personal trainer romano, con un fisico scultoreo ricoperto da tatuaggi. Il giovane che non è nuovissimo al gossip pare abbia avuto anche una storia con una ex di Amici e si vociferava anche di un flirt con Giulia De Lellis. Ovviamente non possiamo dare la notizia per certa perché vai a sapere dove sta la verità.