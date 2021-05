Ilary Blasi bacia Jeda, poi lo invita fuori: «Facciamo un aperitivo io e te senza Totti e Vera»

Continua a divertire il pubblico dei social ma soprattutto Ilary Blasi il "momento Jeda", che la conduttrice gli dedica a ogni puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Anche durante la quattordicesima puntata, la Blasi non ha perso l'occasione di stuzzicarlo. «Credevate mi fossi dimenticata di lui? Invece no: saluto il mio amico Jeda!» scherza Ilari Blasi, poi la prima provocazione: «Senti, hanno riaperto i ristoranti, possiamo andare a fare l’aperitivo! Come sei messo dopodomani?».

Jedà è spiazzato non sa come rispondere e prova anche lui con l'arma dell'ironia «Però devi farmi venire anche Francesco Totti!». «No - ribatte la conduttrice - io e te da soli, senza Vera e Totti». Jeda prova rifiutare dicendo che c'è la fidanzata Vera Gemma che li guarda ma la Blasi è inarrestabile e gli chiede un bacio. Jeda si copre il volto mentre Ilary è più divertita che mai: «Tranquillo , qui dal vetro». Scatta quindi il bacio Covid free schermato dal plexiglass, mentre Jeda continua a chiedere scusa alla fidanzata.

