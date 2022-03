Ilary Blasi, crisi con Francesco Totti? «No, mio marito si fida delle persone sbagliate»

«Mi domando perché questo ragazzo così amato, ogni tanto viene dipinto come fedifrago, fijo de ‘na mignotta, traditore». Si sfoga così Ilary Blasi in una lunga intervista al Fatto Quotidiano dopo le voci sulla separazione che hanno travolto lei e suo marito Francesco Totti. «Mio marito viene tacciato di ingenuità? Sì, si fida di persone sbagliate!» continua Blasi che si dice stupita per il ciclone che l'ha travolta: «Mi sto accorgendo ora che ogni cosa che dico diventa notizia. Le strade sono due: o non hanno un c*zzo da scrivere, o sono strana io, cado in situazioni particolari e non me ne rendo conto».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, è passione tra Roger ed Estefania:... TELEVISIONE Isola dei Famosi, Floriana esonda contro Nicolas: «Sei un... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, la fidanzata di Blind annuncia il matrimonio... TELEVISIONE Isola dei Famosi 2022, approdano tre nuovi naufraghi: ecco chi sono.... ROMA Francesco Totti e Ilary Blasi con famiglia a cena al ristorante in...

Le corna si dicono o si tacciono? Dipende

Alla domanda mirata sullo stato del suo matrimonio però la presentatrice Mediaset risponde con una battuta: «Sono cresciuta con una massima… Di certo c’è solo la morte, per il resto non si può mai sapere». E rimane ambigua anche sulla domanda sul tema del tradimento: «Le corna si dicono o si tacciono? Dipende dal finale che si vuole dare a una storia».

La frecciatina a Simona Ventura

Nell'intervista rilasciata, la conduttrice dell'Isola dei Famosi ha approfittato anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, con una freccitatina contro Simona Ventura, che aveva espresso solidarietà sui social network alla collega e al marito in merito al presunto ed imminente divorzio. "Come se fosse la mia migliore amica, come se vivesse in casa con noi. Boh" ha detto Blasi che non ha particolarmente gradito l'intromissione.