Ilary Blasi, dopo Cristiano Iovino spunta un altro presunto amante? L'ultimo scoop

Potrebbe esserci un nuovo colpo di scena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione a colpi di docufilm, autobiografie e interviste tv come sottolinea il settimanale Oggi secondo cui "l'ex capitano della Roma tace e legge le dichiarazioni dei presunti amanti di Ilary: in primis il suo ex personal trainer Cristiano lovino, che ha rivelato di aver avuto una «frequentazione intima» con la conduttrice e che Totti ha chiamato tra i testimoni a suo favore".

Ilary Blasi: «Con Bastian sono felice. Non capisco perché Francesco Totti abbia fatto quell'intervista»

Ilary c'è un altro amante?

Ma ci sarebbe dell'altro. Molto altro. Sempre secondo il settimanale diretto da Carlo Verdelli "starebbe per parlare

un altro presunto corteggiatore della Blasi, un giovane imprenditore napoletano che alloggiava a Milano nel suo stesso hotel, il Mandarin, durante l'ultima edizione dell'Isola dei famosi condotta da Ilary".

Se così fosse sarebbe sicuramente un altro punto a favore dell'ex capitano della Roma in una causa di separazione da svariati milioni di euro. "Cosa certa è - conclude Oggi - che i vertici del Biscione non hanno per nulla gradito questa sovraesposizione mediatica dell'ex signora Totti.

Le hanno infatti tolto la conduzione della nuova Isola, assegnandola a Vladimir Luxuria...".